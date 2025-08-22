SP Open anuncia quali e Carol Meligeni recebe convite na chave principal

A organização do SP Open divulgou, nesta sexta-feira (22), a lista das tenistas que disputarão o qualifying, assim como o terceiro convite para a chave principal. O torneio da WTA (Associação de Tênis Feminino) acontece entre os dias 6 e 14 de setembro no Parque Villa-Lobos, na Capital.

Catorze tenistas se classificaram diretamente através do ranking e outros dois nomes completarão a chave através de convites da organização. A fase classificatória acontecerá entre os dias 6 e 7 de setembro e classifica quatro tenistas na chave principal. Mais informações do resgate gratuito de ingressos serão divulgadas em breve.

A organização também confirmou o terceiro convite da chave principal para Carolina Meligeni. A campineira de 29 anos é a terceira melhor brasileira do ranking atual da WTA, atrás apenas de Beatriz Haddad Maia e Laura Pigossi, ambas também já garantidas na chave principal do SP Open, e traz a sua experiência para as quadras do Parque Villa-Lobos.

Medalha de bronze nos Jogos Panamericanos de Lima 2019 nas duplas femininas ao lado de Luisa Stefani, Carol é se destaca pela garra em quadra, fato que foi reconhecido pela ITF (Federação Internacional de Tênis) com o Heart Awards, prêmio dado para tenistas que representam o seu país com distinção, coragem e comprometimento.

Além de Bia e Laura, Carol se junta às brasileiras Victoria Barros e Nauhany Silva, que também receberam convites da organização no início desta semana, e aos destaques internacionais, como Alex Eala, Hailey Baptiste e Ajla Tomljanovic, na chave principal do torneio que marca o retorno de São Paulo ao calendário da WTA após 25 anos. As últimas seis vagas da chave serão preenchidas com mais um convite, que será anunciado posteriormente, quatro tenistas do qualifying, e uma posição reservada para um special exempt.

Outra novidade do qualifying é o convite para Luisa Stefani que está de olho em uma volta à competição de simples também. "Jogar simples é um desejo meu que vem lá de trás, há anos. Especialmente pós lesão do joelho. Foi algo que cogitei, treinei e pensei com muito carinho sobre. Tive que fazer decisões difíceis na época e não me sentia apta. Agora é um novo momento e estou me sentindo muito animada com essa oportunidade e super grata pela confiança,” disse a brasileira. Ingressos gratuitos Os ingressos para o qualifying do SP Open são gratuitos. Mais informações do resgate de ingressos, para os dias 06 e 07 de setembro serão divulgadas em breve. Inscritas no qualifying do SP Open 2025: 1. Jazmin Ortenzi (ARG) 2. Anna Rogers (USA) 3. Mariia Tkacheva (RUS) 4. Valeriya Strakhova (UKR) 5. Lina Glushko (ISR) 6. Lian Tran (NED) 7. Alicia Herrero Linana (ESP) 8. Robin Anderson (USA) 9. Emily Appleton (GBR) 10. Yasmine Mansouri (FRA) 11. Haley Giavara (USA) 12. Cristina Diaz Adrover (ESP) 13. Isabella Shinikova (BUL) 14. Miriana Tona (ITA) WC Luísa Stefani (BRA)

