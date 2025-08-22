Em quadra com iluminação criticada, seleção feminina estreia com vitória no Mundial de vôlei

Em busca da sonhada e inédita medalha de ouro, a seleção brasileira feminina de vôlei estreou com uma sólida vitória no Mundial, nesta sexta-feira. Jogando em Chiang Mai, na Tailândia, a equipe de José Roberto Guimarães venceu a modesta equipe da Grécia por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/16 e 25/16.

As principais jogadoras da seleção foram Gabi e Júlia Bergmann, com 17 e 16 pontos, respectivamente. Mas a maior pontuadora do confronto foi a oposta grega Mártha Anthoúli, responsável por 18 pontos.

Com o resultado, as brasileiras despontam no Grupo C da primeira fase. A chave tem ainda França e Porto Rico. As duas melhores seleções avançam às oitavas de final. O time nacional volta à quadra no domingo, novamente às 9h30 (de Brasília), para enfrentar as francesas.

Nesta sexta, Zé Roberto escalou a seleção para a estreia com Kisy, Júlia Kudiess, Júlia Bergmann, Diana, Gabi, Roberta e a líbero Marcele. Do outro lado da quadra, o Brasil encontrou uma adversária que não está na lista de favoritas.

O time grego não disputava o Mundial desde 2002, data da sua única participação no evento. A equipe europeia é apenas a 31ª colocada no ranking da federação internacional (o Brasil ocupa o 2º lugar). Para piorar, a Grécia não conta com sua principal jogadora, a ponteira Anthí Vasilantonáki, lesionada.

Se a vitória da seleção brasileira não surpreendeu, o que chamou a atenção foi o local da partida. Localizada num centro de eventos, a quadra foi criticada pela iluminação ruim, com direito à sombra das jogadoras. Em diversos momentos do duelo, o técnico grego, Apostolos Oikonomou, se mostrou incomodado com a "escuridão" da quadra.

A partida começou com um equilíbrio que durou pouco e logo foi superado pelo domínio brasileiro. Sob a liderança de Kisy, que voltou a ser titular nesta sexta, o Brasil mostrou versatilidade no ataque e abriu vantagem aos poucos até sacramentar uma frente de sete pontos no placar.

Embalado, o time nacional deslanchou no segundo set. Abriu 10/5 sem maior resistência e encaminhou o triunfo na parcial com facilidade. Do outro lado, a Grécia só conseguiu se soltar um pouco a partir do início do terceiro set, sob a liderança de Mártha Anthoúli, principal jogadora da equipe no Mundial.

O time grego esboçou reação na disputa dos primeiros pontos. Mas o Brasil freou rapidamente o jogo das adversárias. Com uma vantagem de oito pontos (17 a 9), voltou a deslanchar na partida e sacramentou a vitória sem dificuldades.