Setecidades Titulo Segurança

PM deflagra operação contra roubo e furto em São Bernardo e São Caetano

Ação contou com 223 policiais e 93 viaturas; objetivo é combater crimes patrimoniais

Do Diário do Grande ABC
21/08/2025 | 17:49
FOTO: André Henriques/DGABC
FOTO: André Henriques/DGABC


 A PM (Polícia Militar) deflagrou nesta quinta-feira (21) mais uma operação na região para combater crimes patrimoniais. Denominada Impacto Força Total, a ação ocorreu nas cidades de São Bernardo e São Caetano e contou com efetivo de 223 agentes, 93 viaturas, além do helicóptero Águia. 

A abertura da operação foi no Parque Chico Mendes, no Bairro São José, no município são-caetanense e contou com a presença do prefeito Tite Campanella(PL), do coronel e coordenador operacional da PM, Carlos Henrique Lucena Folha e do comandante do CPA/M-6 (Comando do Policiamento de Área Metropolitana), Carlos Alberto Rodrigues Sanches Júnior. 

O objetivo da operação é intensificar a presença da Polícia Militar nas ruas e combater crimes como roubos e furtos de veículos, além de roubos contra pedestres, com foco nas áreas de maior incidência criminal nas cidades. 

“Além de coibir práticas ilícitas, a iniciativa busca fortalecer a sensação de segurança e a confiança da comunidade nas forças policiais. O trabalho integrado entre as diversas unidades demonstra o comprometimento da corporação com a segurança pública e a manutenção da paz social”, disse o coronel Lucena. 

Essa é a segunda ação policial deflagrada nesta semana em São Caetano. A primeira ocorreu na segunda-feira (18) com a Operação Impacto, que integra os efetivos da PM e da GCM (Guarda Civil Municipal). O coordenador Carlos Henrique Lucena Folha explicou a diferença entre as duas edições. 

“O Impacto Força Total ocorre em todos os estados do Brasil simultaneamente com objetivo de intensificar a presença da polícia nas ruas. Já a Operação Impacto ocorre em âmbito regional e estadual, conforme o planejamento operacional realizado pelas unidades territoriais”, destacou o coronel.

