Palmeiras x Universitario na Libertadores: onde assistir e prováveis escalações

Com uma boa vantagem no placar, o Palmeiras recebe o Universitario, do Peru, nesta quinta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores. A partida acontece no estádio do Allianz Parque, com transmissão ao vivo da ESPN e Disney+.

O Alviverde chega com a classificação encaminhada. No primeiro encontro, em Lima, no Peru, o time goleou por 4 a 0 e pode perder por até três gols de diferença em casa. Neste cenário, o técnico Abel Ferreira deve modificar a escalação e optar por um time misto para a decisão.

Pelo lado do Universitario, a equipe está ciente da eliminação quase certa e quer deixar uma boa impressão depois da goleada sofrida em casa. Mesmo assim, o momento não é bom, e o time chega de empate contra o Sport Huancayo.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: quinta-feira, 21 de agosto, às 21h30 (de Brasília).

- Local: Estádio do Allianz Parque, em São Paulo.

- Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Prováveis escalações:

Palmeiras: Weverton (Marcelo Lomba); Giay, Bruno Fuchs (Gustavo Gómez), Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Allan) e Mauricio (Flaco López); Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque.

Técnico: Abel Ferreira

Universitario: Britos; Polo, Santa Maria, Corzo, Di Benedetto e Inga; Pérez Guedes, Concha e Ureña; Flores e Varela.

Técnico: Jorge Fossati

