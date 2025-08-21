Hugo Calderano bate sul-coreano e avança às quartas do Europe Smash

Hugo Calderano, mesatenista que treina em São Caetano, está classificado para as quartas de final do Europe Smash, na Suécia. Nesta quinta-feira (21), o número quatro do ranking mundial derrotou o sul-coreano Oh Junsung (16º) por 3 a 0, com parciais de 11/4, 11/8 e 11/7.

O próximo desafio, nesta sexta-feira, ainda sem horário definido, é o alemão Benedikt Duda, número 10 da lista global. Duda foi o rival de Calderano na final do WTT Contender de Foz do Iguaçu, há duas semanas. Na oportunidade, o atleta da região levou a melhor por 4 sets a 3.

“Foi um jogo muito bom. O Oh Junsung é um jogador perigoso, mas já tem bons resultados, está há um tempo entre os 20 melhores do mundo. Então, sabia que teria de impor o meu jogo desde o início. Ele é muito forte nas trocas de bola, então o jogo de saque e recepção foi fundamental para conseguir essa vitória por 3 a 0”, disse o brasileiro após o resultado.

Conmebol promete ''máxima firmeza'' e condena violência em jogo da Sul-Americana

O Smash Europeu é o terceiro torneio desta série na temporada de 2025. Os Smash funcionam como Grand Slam, reunindo quatro dos principais eventos da temporada no circuito mundial. O segundo Smash, nos Estados Unidos, disputado no mês passado, não contou com a presença de Calderano, que teve problemas com a documentação de entrada no país.

BRUNA TAKAHASHI

Após a maior vitória de sua carreira no Europe Smash, na segunda rodada da competição, Bruna Takahashi, também de São Caetano, não resistiu à chinesa Chen Yi e acabou eliminada nas oitavas de final após uma derrota por 3 a 2.

O jogo foi apertado e as parciais mostram como o resultado poderia ter ido para qualquer um dos lados. A chinesa, número 10 do mundo, venceu por 11/9, 7/11, 9/11, 11/8 e 11/4. Neste cenário, Bruna, 19ª do ranking, saiu de dois sets de desvantagem para levar o confronto ao game de desempate.

Na segunda rodada do torneio, a atleta da região teve o maior resultado de sua carreira, quando bateu a japonesa Miwa Harimoto, sexta melhor do mundo, por 3 sets a 2.

Shopping de São Bernardo promove aulas gratuitas de taekwondo com técnico da Seleção