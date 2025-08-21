Shopping de São Bernardo promove aulas gratuitas de taekwondo com técnico da Seleção

O Golden Square Shopping lança uma atividade gratuita voltada ao público com mais de 40 anos: aulas de taekwondo com o renomado Sabonim Fabricio, técnico da Seleção Brasileira da modalidade. A ação começa no dia 26 de agosto e será realizada às terças e quintas-feiras, no Jardim do shopping no piso L2.

A proposta é proporcionar uma experiência transformadora para quem busca qualidade de vida, movimentação corporal e integração social, tudo isso em um ambiente seguro, acolhedor e de fácil acesso.

Com ampla experiência no esporte e uma trajetória de destaque nacional e internacional, Sabonim Fabricio é técnico da Seleção Brasileira de Taekwondo e referência na formação de atletas e na disseminação da modalidade no país. Reconhecido por seu trabalho técnico e didático, ele se dedica também a projetos sociais e iniciativas voltadas à inclusão do esporte em diferentes faixas etárias, promovendo saúde, disciplina e qualidade de vida por meio do taekwondo.

LEIA TAMBÉM:

Mauá abre inscrições para aulas gratuitas de vôlei



Para participar das aulas, os interessados devem fazer a inscrição pelo app do shopping, e comparecer nos dias e horários indicados, com roupas confortáveis, e estar disposto a viver uma nova fase de movimento e autoconhecimento com o suporte de um profissional altamente qualificado. As vagas são limitadas a 30 alunos por aula e já estão disponiveis até o final de setembro.

Serviço

Aulas gratuitas de taekwondo

Av. Kennedy,700. Jardim do Mar, São Bernardo do Campo – SP

Horário: terças e quintas-feiras, das 08h às 09h

Local: Jardim, piso L2

Evento gratuito