Parque da Juventude, em Santo André, recebe festival de Hip Hop; veja programação

Com oito horas de muita música, o Festival do Mês do Hip Hop em Santo André será realizado neste sábado (23), a partir das 12h, no Parque da Juventude Ana Brandão. O palco vai receber apresentações de artistas já consagrados e novos nomes do hip hop, incluindo rap, trap e outros estilos, além de apresentações de dança e live painting (uma performance artística onde o artista cria uma obra em tempo real, diante do público). O evento é gratuito.

Ao todo, dez nomes do hip hop, a maior parte da região, vão marcar presença no evento que promete ser o ponto alto da 2ª edição do Mês do Hip Hop na cidade. Após a abertura ao meio-dia, o DJ Spaiq se apresenta, seguido por MC Bolinha, rapper Ferfe, DJ Buda e TM Thiago Mascote. Às 17h, Sirena sobe ao palco, seguida por Renan Néri e DJ nas Nuvens. Na sequência a programação traz o som de Verno Creative.

Para encerrar o dia com grande estilo, a rapper Ashira faz sua apresentação às 20h10. Dona de uma voz potente, que transita entre rap, R&B e house, Ashira está na estrada desde 2013, atuando também como compositora e produtora musical. Entre seus principais sucessos estão Te dar, Apostas e Contratos, A Cuca e Pouco em Pouco. O live painting vai ser realizado pelo artista Ariel Barraza.

Mês do Hip Hop

Para finalizar o mês, no domingo (31), a área em frente à Escola Estadual Américo Brasiliense, no Centro, será palco do Festival de Encerramento do Mês do Hip Hop andreense. O evento vai promover uma jornada com música, batalhas de rima eletrizantes e arte, celebrando as múltiplas expressões do Hip Hop, com um line-up que inclui DJ Markeira, Coletivo Alma, Ali, DJ B8, Reis da Praça, Ieda Hills, DJ Esteves, Pedro Simples e as emocionantes fases e final das batalhas.

A 2ª edição do Mês do Hip Hop de Santo André reafirma o compromisso da cidade com a cultura urbana, a diversidade, a inclusão e o fortalecimento da cena hip hop local, oferecendo atividades gratuitas e abertas à comunidade que destacam o poder transformador da arte e da cultura de rua.

Line-up

12h – Abertura

13h – DJ Spaiq

13h50 – Bolinha

14h35 – Ferfe

15h15 – DJ Buda

16h05 – TM

17h – Sirena

18h – Renan Néri

18h45 – DJ Nas Nuvens

19h35 – Verno Creative

20h10 – Ashira

Serviço

Festival do Mês do Hip Hop

Data: 23/8 (sábado), a partir das 12h

Local: Parque da Juventude Ana Brandão

Endereço: Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, 2.007 - Jardim Ipanema