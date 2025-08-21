DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 21 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo Segue preso

Auditor fiscal de Ribeirão Pires é exonerado após esquema de R$ 1 bilhão em propinas

Afastado por determinação judicial, o servidor entregou o cargo nesta semana; processo administrativo e ações penais seguem em curso e podem resultar em demissão e proibição de retorno ao funcionalismo

Gabriel Rosalin
Renan Soares
21/08/2025 | 11:55
Compartilhar notícia
Foto: Reprodução
Foto: Reprodução Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Secretaria da Fazenda do Estado confirmou a exoneração do auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto, de Ribeirão Pires, preso na Operação Ícaro sob suspeita de chefiar um esquema de corrupção que, segundo o Ministério Público, teria movimentado mais de R$ 1 bilhão. A saída do cargo, a pedido de Artur, foi formalizada por portaria publicada no Diário Oficial do Estado, após o servidor já estar afastado das funções por ordem judicial.

O auditor havia solicitado o desligamento definitivo do cargo no início da semana. Apesar da exoneração a pedido ter sido atendida, ele continua sujeito a um processo administrativo disciplinar instaurado pela Corregedoria da Fazenda. Dependendo do desfecho desse procedimento, a exoneração pode ser convertida em demissão – com consequências adicionais, como a vedação de reintegração ao serviço público –, além de outras penalidades.

Além dele, o dono da Ultrafarma, Sidney Oliveira, e o diretor estatutário da Fast Shop, Mário Otávio Gomes, também foram detidos na Operação Ícaro, mas agora cumprem prisão domiciliar.  De acordo com a apuração do Ministério Público, o fiscal manipulava processos administrativos para facilitar a quitação de créditos tributários de empresas. Em contrapartida, recebia pagamentos mensais de propina por meio da empresa de auditoria tributária Smart Tax, registrada em nome da mãe de Artur e com endereço em Ribeirão Pires.

LEIA TAMBÉM:

Auditor fiscal é preso em Ribeirão Pires por liderar esquema de R$ 1 bilhão em propinas

A investigação começou após o MP constatar evolução patrimonial “absolutamente incompatível” da firma. Os promotores indicam que o local é um endereço de fachada, sem capacidade real para prestar serviços de assessoria tributária. "Nós conseguimos detectar e comprovar que houve o pagamento de valores ilícitos para funcionários públicos, que por sua vez facilitaram a obtenção de favores fiscais para essas empresas", afirmou o promotor do caso, Roberto Bodini.

A equipe do Diário esteve no endereço da empresa na última semana, no Centro de Ribeirão Pires, onde supostamente funcionava o esquema, mas ninguém atendeu para prestar esclarecimentos. Além dos três presos, o MP confirmou a apreensão do empresário Celso de Araújo e do auditor fiscal Marcelo Gouvieia. 

A defesa de Silva Neto apresentou à Justiça o pedido de exoneração como argumento para pleitear a revogação da prisão, sustentando que, com o desligamento definitivo, o cliente não representaria risco de obstrução às investigações. Os advogados anexaram ainda um laudo médico que atesta diagnóstico de depressão. Em contrapartida, o Ministério Público tem pedido a manutenção da prisão preventiva, alegando risco de destruição ou ocultação de provas e de combinação de versões entre os investigados caso o réu seja posto em liberdade.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.