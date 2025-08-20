Masterchef Brasil: veja os semifinalistas da 12ª temporada de amadores

A semifinal será exibida na próxima terça-feira (26), às 22h30, na Band
Na noite dessa terça-feira (19), a Band exibiu o episódio 13 de Masterchef Brasil e o público conheceu os quatro semifinalistas da 12ª temporada.
O episódio começou com os últimos seis participantes da edição, que realizaram a primeira prova em equipe. Uma delas foi comandada por Rodrigo, que se juntou com Leonela e Guilherme. Depois, Gloria foi escolhida como capitã da segunda equipe que teve Daniela e Felipe B.
Eles tiveram que trabalhar com proteínas e ficou definido em: grupo da Gloria: vieira e linguado; grupo do Rodrigo: stinco de cordeiro e carabineiro.
O programa preparou ainda uma surpresa para os participantes: Dayse Paparoto, primeira campeã do Masterchef Profissionais, e Elisa Fernandes, primeira campeã do Masterchef Amadores, retornaram para ajudar as equipes na missão de cozinhar para os 15 maiores críticos, personalidades e jornalistas da gastronomia brasileira. Dayse foi escolhida para o time do Rodrigo e Elisa ficou com o grupo da Gloria.
Após muita correria na cozinha, os pratos foram servidos e o grupo da Gloria venceu a disputa por 12 votos contra 3 da equipe adversária. Sob muita emoção, o trio subiu para o mezanino, garantindo lugar na semifinal.
Depois disso, na prova de eliminação, o chef Diego Lozano, jurado do Masterchef Confeitaria, trouxe o desafio para Rodrigo, Guilherme e Leonela prepararem um entremet. Apesar das dificuldades, os três participantes conseguiram entregar dentro do tempo. Ao final, a decisão de Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Érick Jacquin, juntamente com Lozano, foi de que o prato de Rodrigo se destacou. Com isso, ele foi para a semifinal.
A semifinal com Daniela, Gloria, Felipe B., e Rodrigo será exibida na próxima terça-feira (26), às 22h30, na Band.
