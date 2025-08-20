Internacional x Flamengo: saiba onde assistir, horário e possíveis times

Decisão promete Beira-Rio cheio, com 48 mil torcedores presentes
É noite de copa no Beira-Rio, e o estádio recebe um confronto brasileiro entre Internacional e Flamengo para decidir quem será o clube classificado às quartas de final da Conmebol Libertadores, nesta quarta-feira (20). A partida terá transmissão de Globo, ESPN e Disney+, com início às 21h30 (de Brasília).
O duelo de ida acabou 1 a 0 para o Rubro-Negro no Maracanã. Com o resultado, o Flamengo pode até empatar que ainda passa de fase. O Inter precisa vencer por, pelo menos, dois gols de diferença para garantir a classificação. Caso ganhe por um gol de diferença, a eliminatória será por disputa de pênaltis.
A partida marca o terceiro encontro na sequência entre as equipes. No domingo, o time carioca venceu novamente, por 3 a 1 em pleno Beira-Rio, em jogo válido ela 20ª rodada do Brasileirão.
Atrás da sonhada classificação às quartas, o Internacional aposta na força dos 48 mil torcedores que prometem lotar o estádio. A torcida planeja uma mobilização e promete mais uma edição das “ruas de fogo” para recepcionar a delegação gaúcha. Já o Flamengo tenta confirmar a vantagem. O time é líder do Brasileirão e chega embalado por uma série de cinco partidas invictas (quatro vitórias e um empate).
LEIA TAMBÉM:
O Rubro-Negro também precisa da classificação para atingir a meta da diretoria, que estabeleceu alcançar pelo menos a semifinal da competição. Caso confirmada, a classificação para as quartas renderá 1,7 milhão de dólares (R$ 9,18 milhões) aos cofres cariocas.
Detalhes da partida:
- Dia e horário: quarta-feira, 20 de agosto, às 19h30 (de Brasília).
- Local: Estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre.
- Onde assistir: Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Prováveis escalações:
Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias.
Técnico: Roger Machado.
Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira (Ortiz) e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique (Pedro).
Técnico: Filipe Luís.
LEIA MAIS:
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.