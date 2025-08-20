São Bernardo FC se torna a esperança do futebol do Grande ABC no Brasileiro

O São Bernardo FC vive grande fase e se firma como o clube de maior destaque no momento no Grande ABC, sendo o único a disputar divisão do Nacional e a garantir presença na elite do futebol paulista em 2026.

No Paulistão 2025, o Aurinegro fez campanha sólida: somou 23 pontos e terminou com a terceira melhor campanha geral da primeira fase. Nas quartas de final, caiu diante do Palmeiras, repetindo sua melhor marca no Estadual, obtida em 2023.

O bom desempenho no Estadual rendeu ao Tigre a vaga na Copa do Brasil de 2026, torneio de maior premiação do País. Será a quinta participação da equipe na competição.

No cenário nacional, o São Bernardo disputa pela terceira vez a Série C. Nas duas edições anteriores, alcançou os quadrangulares finais e bateu na trave do acesso à Segunda Divisão.

Mesmo com o tropeço nos anos anteriores, a confiança do elenco treinado por Ricardo Catalá segue alta. A duas rodadas do fim da fase inicial, o Tigre já tem a classificação garantida à segunda etapa, ocupando a quinta colocação, com 29 pontos (oito vitórias, cinco empates e quatro derrotas). Antes do revés por 3 a 0 para o Figueirense, na última rodada, vinha de série invicta de oito jogos, em mais de dois meses.

Mesmo com o acesso como objetivo central, o clube pode alcançar outra marca histórica em 2025: o milésimo gol. Com 996 tentos anotados até aqui, o São Bernardo se aproxima do feito. O maior artilheiro da história do clube é Ney Mineiro, que balançou as redes 41 vezes.

