Zoo no Estoril cuida de 580 animais silvestres ao ano

Fundado em 1955, o Parque Estoril foi transformado na primeira Unidade de Conservação de São Bernardo em 2013, com o objetivo de garantir a preservação da Mata Atlântica, da fauna e da Represa Billings. Trinta anos depois, mais precisamente no dia 5 de outubro de 1985, o espaço passou a contar com um zoológico que virou referência no Grande ABC na recuperação de animais silvestres resgatados ou encontrados feridos.

O zoo tem à frente o veterinário Marcelo da Silva Gomes e recebeu cerca 5.800 animais desde 2015, média de 580 a cada ano, dos quais pelo menos 35% foram devolvidos à natureza.

O zoológico ocupa uma área de cerca de 10 mil m² no interior do parque e abriga principalmente animais silvestres brasileiros, com foco no bioma Mata Atlântica. Segundo Marcelo, o equipamento mantém aproximadamente 350 animais, de cerca de 70 espécies, quase todas da fauna regional. Entre elas, as mais relevantes são onça parda, anta, jaguatirica, lontra, macaco prego, bugio ruivo, veado catingueiro e saguis.

“Além de manter essa importante coleção da fauna nativa, o zoológico atua na recuperação de animais silvestres vítimas de ações antrópicas. Anualmente recebemos, em média, 580 animais silvestres acidentados, órfãos ou resgatados”, comentou.





RECUPERAÇÃO

Segundo ele, do total de atendidos, 40% vão a óbito e 25% se recuperam com restrições físicas ou comportamentais.

O veterinário explicou ainda que 65% de todos os animais que chegam ao zoológico são resgatados no território de São Bernardo, enquanto os 35% restantes são encaminhados por municípios do entorno e, eventualmente, são enviados de locais mais distantes.