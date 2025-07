Coruja Jacurutu ferida por linha de cerol é resgatada em Santo André

Uma coruja jacurutu (Bubo virginianus), considerada a maior espécie do Brasil, foi resgatada nesta segunda-feira (14) pela equipe do Departamento de Bem-Estar e Proteção Animal de Santo André, ligado à Secretaria de Saúde. O animal foi encontrado com uma grave lesão na asa provocada por uma linha de cerol, utilizada na prática de soltar pipa, nas redondezas da empresa Braskem, no Polo Petroquímico de Capuava.

O resgate foi acionado pelos próprios funcionários da empresa, que avistaram a coruja caída e com dificuldades de se locomover. Após avaliação veterinária, foi constatado que a asa da ave não poderá se recuperar e será necessário a amputação, o que a impede de retornar à natureza. A jacurutu será encaminhada para cuidados permanentes no Parque Municipal Estoril, em São Bernardo.

Conhecida também como corujão-orelhudo, a espécie pode atingir até 60 centímetros de comprimento. Com olhos alaranjados, canto grave e tufos de penas que lembram orelhas, a ave de rapina atua como importante controladora de populações de roedores e pequenos vertebrados.

O caso chama atenção para o risco representados pelo uso de linhas com cerol ou linha chilena, especialmente durante o período de férias escolares, quando a prática de soltar pipa se torna frequente, para a fauna urbana.

O secretário de Saúde de Santo André, Pedro Seno, ressalta: "Infelizmente, esse tipo de acidente tem se tornado cada vez mais comum. A linha de pipa com cerol não só coloca em risco a vida das pessoas, mas também representa uma ameaça silenciosa à fauna silvestre urbana. Aproveito para reconhecer o trabalho comprometido da nossa equipe do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, que atua com sensibilidade e profissionalismo em cada resgate".

A Prefeitura reforça que, ao encontrar um animal ferido, a orientação é não tentar resgatá-las ou manipulá-las, pois isso pode agravar o quadro de saúde e colocar em risco quem tenta ajudar. É recomendado ligar para o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal pelo telefone 4433-1958. Além disso, ressalta a importância da conscientização e da prevenção sobre o uso responsável das pipas, sem cerol e longe das fiações, árvores ou áreas com animais.

