Atletas da Paracanoagem de São Bernardo disputam Mundial na Itália

Competição ocorre entre os dias 20 e 24 de agosto, em Milão, e reunirá os melhores do planeta na modalidade
A partir desta quarta-feira (20) atletas da Paracanoagem de São Bernardo começam a disputa do Campeonato Mundial da modalidade em Milão, na Itália. O torneio, que vai até o próximo domingo (24), reúne a elite da modalidade, com mais de 900 atletas de 145 países.
Luís Carlos Cardoso (KL1 M), Débora Raiza Benevides (VL2 F) e Giovane Vieira (VL3 M), além do técnico Akos Angyal fazem parte da comitiva brasileira. “Foco total na competição. Os treinamentos destes dias são para refinar os movimentos, fazendo tiros de 200 metros, remando para ver como é a água. Nesta terça-feira (19) fazer o teste do partidor. Então são ajustes finais”, declarou Luís Carlos.
O evento faz parte do calendário da equipe brasileira para o novo ciclo olímpico rumo a Los Angeles 2028. Os atletas brasileiros chegam ao Mundial em busca de vagas nas finais, consolidando a renovação do time Brasil com novos talentos, como Giovane Vieira, ao lado de nomes já consagrados como Luís Carlos e Débora.
“Espero que nossos atletas consigam se classificar direto para as finais. Luís Carlos, Débora e Giovanni têm as condições e apresentam boa performance. Nossas expectativas são as melhores possíveis para o Mundial. Como estamos em uma modalidade ao ar livre, tudo também dependerá das condições climáticas, mas tenho certeza que teremos bons resultados para São Bernardo”, argumentou Akos Angyal.
PREPARAÇÃO NA HUNGRIA
País natal do treinador da equipe, os atletas de São Bernardo passaram dez dias em treinamento na Hungria. A aclimatação dos atletas foi um importante período para imersão focando o Mundial. A delegação ficou concentrada no centro de treinamento de Szeged (cidade da Hungria), que tem uma raia parecida com a que os atletas vão disputar as provas do Mundial, em Milão. “Foi um período muito importante para a nossa preparação, com todos os atletas conseguindo treinar em perfeitas condições”, acrescentou o treinador.
INSPIRAÇÕES
Luís Carlos Cardoso registra vasta lista de medalhas: prata nos 200m KL1 (caiaque) nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024; ouro nos 200m KL1 no Mundial da Hungria 2024; prata no caiaque no Campeonato Mundial em Halifax (Canadá) 2022; prata no caiaque nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020; prata no caiaque no Mundial em Copenhague 2021; pentacampeão mundial na prova de canoa (Szeged 2019, Racice 2017, Duisburg 2016, Milão 2015 e Moscou 2014), entre outras premiações. Ex-dançarino, ele teve uma infecção em sua medula, em 2009, perdendo os movimentos das pernas. Pouco tempo depois, descobriu a canoagem.
Débora Benevides é outra atleta que acumula importantes resultados na carreira. Entre eles prata na canoa no Parapan-Americano de Halifax 2022; bronze na canoa no Mundial em Copenhague 2021; ouro no caiaque e na canoa no Campeonato Pan-Americano 2018 de Dartmouth (Canadá); prata na canoa no Mundial de Racice (República Tcheca) 2017; ouro no caiaque no Campeonato Sul-Americano de Canoagem, em Paipa 2017 (Colômbia); prata na canoa no Mundial da Alemanha 2016 e bronze na canoa no Mundial de Milão 2015 (Itália). A atleta tem má-formação, o que causou atrofia nas pernas.
