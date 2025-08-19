Brasil sobe para 5º lugar em recepção de turistas internacionais

O Brasil alcançou um marco histórico no turismo internacional, assumindo a 5ª posição entre os destinos das Américas mais procurados por visitantes estrangeiros, segundo dados divulgados pela ONU Turismo nessa segunda-feira (18). Com 6,8 milhões de turistas internacionais recebidos em 2024, o país superou a Argentina e se consolida como referência no continente, atrás apenas de Estados Unidos, México, Canadá e República Dominicana.



O desempenho positivo se manteve em 2025. Entre janeiro e julho, 5,9 milhões de turistas internacionais desembarcaram no Brasil, representando o maior volume já registrado para o período e um crescimento de 47,5% em relação ao mesmo período do ano passado. No primeiro trimestre, o país apresentou a segunda melhor performance mundial em crescimento de chegadas internacionais, ficando atrás apenas do Paraguai, segundo a ONU Turismo.



O avanço reforça as metas do PNT (Plano Nacional de Turismo) 2024-2027. Até o momento, o volume de visitantes representa 77,3% da meta de 6,9 milhões prevista para 2025. Mantido o ritmo atual, o Brasil não apenas deve ultrapassar a projeção de 8,1 milhões de turistas até 2027, como ainda tem potencial para alcançar a marca histórica de 10 milhões de visitantes internacionais ainda em 2025.



Para o ministro do Turismo e presidente do Conselho Executivo da ONU Turismo, Celso Sabino, os números refletem o fortalecimento do país como destino global: “Estamos diante de um momento histórico. A combinação de promoção internacional, qualificação do setor e ampliação da conectividade aérea mostra a força do Brasil no turismo mundial, além de gerar emprego e desenvolvimento econômico em todas as regiões”.



O resultado coloca o Brasil em posição de destaque entre os grandes destinos internacionais, reforçando o turismo como motor de crescimento econômico e social e consolidando a presença do país no cenário global do setor.