Queda de turistas internacionais na Disney preocupa turismo de Orlando

A frequência de visitantes internacionais nos parques da Disney nos Estados Unidos caiu cerca de 80% neste início de 2025, segundo estimativas do Deutsche Bank, que utilizou dados de geolocalização para acompanhar o movimento nos principais parques temáticos. Para especialistas em turismo, a redução tem implicações econômicas e operacionais não apenas para a Disney, mas para toda a região de Orlando.



Em entrevista ao Diário, o turismólogo Vitor Vianna, à frente da Agência Aventureiros, destacou que a queda é resultado de uma combinação de fatores. “Nos últimos anos, a Disney aumentou significativamente preços de ingressos e hospedagem. Além disso, mudanças no sistema de reservas e filas virtuais tornaram a experiência mais burocrática do que encantadora”, explicou. Ele acrescenta que turistas frequentes procuram novos destinos, especialmente em momentos de dólar alto ou instabilidade econômica.



Segundo Vianna, a redução ainda pode ser pontual, mas há sinais de que pode se tornar uma tendência de longo prazo se a Disney não rever estratégias de fidelização. “A concorrência internacional está mais forte e o público cada vez mais exigente”, afirma.



Comparando com outros parques temáticos, Vianna observa que o impacto é mais intenso na Disney devido ao seu público global. “Enquanto a Universal Studios atrai visitantes com novidades constantes, parques na Europa, como o Europa Park, se beneficiam do turismo regional e do câmbio favorável”, disse.



O efeito econômico da queda de visitantes é direto: menos receita de ingressos, hospedagem, alimentação e produtos licenciados. Operacionalmente, pode haver ajustes no número de funcionários temporários e revisões em promoções e campanhas de marketing. “Orlando depende fortemente do fluxo de turistas da Disney. Hotéis, restaurantes, shoppings e transportes sentem imediatamente o reflexo de qualquer redução”, explica o especialista.



Entre os fatores externos que influenciam a queda, Vianna cita a valorização do dólar frente a outras moedas e a instabilidade geopolítica. “O turismo interno em diversos países também cresce, e isso leva o viajante a reconsiderar viagens internacionais longas e caras”, afirma.



Para reverter o cenário, Vianna acredita que a Disney poderia adotar estratégias como pacotes mais acessíveis, promoções direcionadas a mercados estratégicos, simplificação de reservas e filas virtuais, além de campanhas que reforcem a experiência única da marca. “Ampliar acordos com operadoras e agências na América Latina e Europa pode ser fundamental para reaquecer o interesse do público internacional”, concluiu.