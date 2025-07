São Paulo bate recorde de turistas estrangeiros e puxa alta no setor

São Paulo segue firme como uma das maiores portas de entrada do turismo internacional no Brasil — e com números que comprovam essa força. Só no primeiro semestre de 2025, mais de 1,37 milhão de turistas de outros países escolheram o estado como destino, 24% a mais que no mesmo período de 2024.



Em junho, 178 mil visitantes de fora desembarcaram em terras paulistas, um salto de quase 23% na comparação anual. O fluxo reforça o papel de São Paulo como grande vitrine de cultura, negócios, gastronomia e eventos para toda a América Latina.



Para Marcelo Freixo, presidente da Embratur, o resultado mostra que o Brasil está vivendo um novo momento no turismo, com destaque para o protagonismo paulista. “São Paulo vai além do corporativo: tem arte, música, teatro, restaurantes premiados, grandes festivais. Essa combinação explica por que o estado é um motor para o turismo que gera renda, empregos e impulsiona o Brasil no cenário global”, afirma.



A expansão da malha aérea e o uso de inteligência de dados também são apontados como fatores-chave para o avanço. “Crescemos 18% na malha em 2024 e já ampliamos mais 16% em 2025. Com isso, chegaremos a um número histórico de visitantes estrangeiros, acima de 7 milhões, algo inédito para o país”, completa Freixo.



No cenário nacional, os primeiros seis meses de 2025 somaram mais de 5,3 milhões de turistas vindos do exterior, avanço de 48,2% em relação ao ano anterior — o melhor desempenho do semestre em toda a série histórica. Mantido o ritmo, o Brasil deve ultrapassar ainda este ano a meta de 8,1 milhões de turistas, antes prevista apenas para 2027.