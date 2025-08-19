Smart Sanca completa um mês com 3.000 atendimentos em São Caetano

O Smart Sanca – Centro de Inteligência, Segurança e Emergências da Prefeitura de São Caetano – completa nesta terça-feira (19) um mês de funcionamento efetivo com altos índices de resolutividade de crimes, de detenção de procurados pela Justiça e auxílio em ocorrências registradas pela população. Foram 32 detidos com mandados de prisão em aberto e mais de 3.000 atendimentos de chamadas para os vários serviços cobertos pelo Smart Sanca.

Dos 32 presos, 18 foram conduzidos após identificação da placa veicular e 14 foram detidos pelo sistema de reconhecimento facial do Smart Sanca, integrado aos principais bancos de dados do Estado e do País. Entre os presos estão condenados por homicídio, tráfico de drogas, estupro, falta de pagamento de pensão, além de veículos clonados ou envolvidos em crimes.

“Em São Caetano a gente não só prende bandido como temos evitado que ele venha para cá. Temos conseguido disseminar a cidade segura que tanto trabalhamos”, disse o prefeito Tite Campanella (PL). “Um recado fica claro com o Smart Sanca: se você tiver problemas com a Justiça, trate de resolvê-los antes de vir para São Caetano. Se vier para cá sem resolver esses problemas, você será preso”, emendou.

O Smart Sanca possui mais de 510 câmeras de videomonitoramento cobrindo 100% dos bairros da cidade, além de contar com equipamentos de reconhecimento facial estrategicamente posicionados em locais de grande circulação de pessoas. O sucesso da ferramenta tem inspirado várias cidades Brasil afora - comitivas de Santo André, São Bernardo, Varginha (MG), Belém (PA) e até mesmo a equipe de segurança do Aeroporto de Guarulhos foram ou vão visitar as instalações para conhecer o Smart Sanca.

LEIA TAMBÉM:

Smart Sanca recebe visita da equipe de segurança do Aeroporto de Guarulhos



“A própria produtividade do Smart Sanca fala por si. Todas as políticas públicas feitas com esmero e responsabilidade contribuem sobremaneira para a segurança pública, para a sensação de tranquilidade da nossa sociedade. A PM só agradece a valorização da Prefeitura”, avaliou o coronel Carlos Alberto Rodrigues Sanches, comandante do CPA/M-6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana 6).

Dentro do Smart Sanca, há forte integração das forças de segurança, com estações reservadas à Polícia Militar e à GCM (Guarda Civil Municipal). Existe também sinergia de trabalho com outros serviços da Prefeitura de São Caetano, já que o Smart Sanca concentra técnicos da Secretaria da Saúde, da Defesa Civil e da Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana).

A Prefeitura de São Caetano tem preparado a expansão do Smart Sanca, com o lançamento da licitação para aquisição de mais 153 câmeras para o sistema. “Ano que vem vamos avançar ainda mais. Vamos ter uma câmera em cada rua, em cada cruzamento, para deixar São Caetano a cidade mais monitorada e vigiada do Brasil”, projetou o prefeito Tite Campanella.