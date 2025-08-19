DGABC
Esportes Titulo Libertadores

São Paulo x Atlético Nacional: confira prováveis escalações e onde assistir

Primeiro encontro entre as equipes acabou em um empate sem gols

Ryan Leme
 Especial para o Diário
19/08/2025 | 14:22
FOTO: Pedro Guedes e Erik Maciel / São Paulo FC
FOTO: Pedro Guedes e Erik Maciel / São Paulo FC


 Após um primeiro confronto equilibrado, o São Paulo recebe, no MorumBis, o Atlético Nacional, na noite desta terça-feira (19), às 21h30 (de Brasília), para definir o time classificado para as quartas de final da Libertadores. O jogo tem transmissão ao vivo da Paramount+.

O Tricolor vive um bom momento. No fim de semana, o técnico Hernán Crespo poupou quase todos seus principais jogadores no empate por 2 a 2 contra o Sport, pelo Brasileirão, por causa de sua partida contra o Atlético Nacional. Depois do empate sem gols na Colômbia, o São Paulo precisa de uma vitória para se classificar e atingir a meta estabelecida pelo clube no orçamento deste ano.

Já os colombianos são terceiro colocados na tabela da segunda metade do Campeonato Colombiano. Na última rodada, no fim de semana, usou os titulares e empatou em 2 a 2 com o Fortaleza. Por isso pode chegar desgastado para o jogo decisivo.

O vencedor avança às quartas de final da Libertadores, enquanto um empate leva a decisão da vaga para as disputas de pênaltis. O clube classificado enfrenta na próxima fase quem passar do duelo entre Botafogo e LDU.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: terça-feira, 19 de agosto, às 21h30 (de Brasília).

- Local: Estádio do MorumBis, em São Paulo.

- Onde assistir: Paramount+ (streaming).

Prováveis escalações:

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric (Maik), Alisson (Lucas), Marcos Antônio, Bobadilla e Enzo Diaz; Luciano e André Silva.

Técnico: Hernán Crespo.

Atlético Nacional: Ospina, Román, Arias, Tesillo e Candido; Campuzano, Uribe e Hinestroza; Cardona, Sarmiento e Morelos.

Técnico: Javier Gandolfi.

