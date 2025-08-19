São Paulo x Atlético Nacional: confira prováveis escalações e onde assistir

Após um primeiro confronto equilibrado, o São Paulo recebe, no MorumBis, o Atlético Nacional, na noite desta terça-feira (19), às 21h30 (de Brasília), para definir o time classificado para as quartas de final da Libertadores. O jogo tem transmissão ao vivo da Paramount+.

O Tricolor vive um bom momento. No fim de semana, o técnico Hernán Crespo poupou quase todos seus principais jogadores no empate por 2 a 2 contra o Sport, pelo Brasileirão, por causa de sua partida contra o Atlético Nacional. Depois do empate sem gols na Colômbia, o São Paulo precisa de uma vitória para se classificar e atingir a meta estabelecida pelo clube no orçamento deste ano.

Já os colombianos são terceiro colocados na tabela da segunda metade do Campeonato Colombiano. Na última rodada, no fim de semana, usou os titulares e empatou em 2 a 2 com o Fortaleza. Por isso pode chegar desgastado para o jogo decisivo.

O vencedor avança às quartas de final da Libertadores, enquanto um empate leva a decisão da vaga para as disputas de pênaltis. O clube classificado enfrenta na próxima fase quem passar do duelo entre Botafogo e LDU.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: terça-feira, 19 de agosto, às 21h30 (de Brasília).

- Local: Estádio do MorumBis, em São Paulo.

- Onde assistir: Paramount+ (streaming).

Prováveis escalações:

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric (Maik), Alisson (Lucas), Marcos Antônio, Bobadilla e Enzo Diaz; Luciano e André Silva.

Técnico: Hernán Crespo.

Atlético Nacional: Ospina, Román, Arias, Tesillo e Candido; Campuzano, Uribe e Hinestroza; Cardona, Sarmiento e Morelos.

Técnico: Javier Gandolfi.

