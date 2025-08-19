DGABC
Esportes Titulo Estrela

Santo André inicia disputa dos Jogos Escolares 2025

Torneio irá envolver 18 modalidades, em competições que irão até 31 de outubro

Ryan Leme
 Especial para o Diário
19/08/2025 | 08:55
FOTO: Celso Luiz/DGABC
 O Ginásio Laís Elena Aranha, dentro do Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia, recebeu ontem os primeiros movimentos da 54ª edição dos Jogos Escolares de Santo André em cerimônia repleta de apresentações.

O tradicional juramento dos atletas foi feito por Karen Satie Higa Tengan, 9 anos, promessa do tênis de mesa da cidade. Já o responsável por acender a pira olímpica foi o judoca Rafael Silva, o Baby, três vezes medalhista olímpico e sete vezes medalhista mundial.

Presente à cerimônia, o prefeito Gilvan Ferreira (PSDB) destacou a importância da competição. “Estar aqui como prefeito me traz nostalgia, porque eu já participei dos Jogos Escolares como aluno, na minha infância. Que essas crianças de hoje tenham um grande evento, repleto de saúde e espírito esportivo. A participação de todos é muito importante, e novos talentos, destaques, podem surgir deste meio”, afirmou.

O torneio é voltado a estudantes de 6 a 18 anos de escolas municipais, estaduais e particulares. As disputas têm início hoje e seguem até 31 de outubro.

A edição 2025 apresenta crescimento em relação à do ano anterior: se em 2024 foram 84 escolas e 9.000 participantes, agora o número subiu para 90 colégios e 13 mil inscritos.

As disputas ocorrerão em diferentes pontos do município, como o Primeiro de Maio Futebol Clube, Sesi Prefeito Saladino, Ginásio Noêmia Assumpção, Escola de Samba Lírios de Ouro, Clube Atlético Aramaçan e Ginásio do Parque Celso Daniel.

Outra novidade é a inclusão de cinco modalidades: boliche, conhecimentos gerais, cubo mágico, futebol 7 e vôlei de praia. Elas se somam às tradicionais provas de atletismo, basquete, futsal, ginástica artística, handebol, judô, caratê, natação, queimada, tênis de mesa e xadrez, totalizando 18 categorias.

