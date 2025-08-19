Real Madrid x Osasuna: confira onde assistir e prováveis escalações

Chegou o dia da estreia do Real Madrid na temporada 2025/26. Nesta terça-feira (19), os merengues entram em campo diante do Osasuna, no Santiago Bernabéu, às 16h (de Brasília), pelo jogo que fecha a primeira rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+.

O Real Madrid inicia a temporada com muitas mudanças em relação à 2024/25, A campanha passada foi marcada por uma série de vices para o rival Barcelona, que terminou com a LaLiga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha.

Agora, o clube tem Xabi Alonso como novo técnico, que substitui Carlo Ancelotti, agora na Seleção Brasileira. O comandante espanhol foi campeão alemão com o Bayer Leverkusen e marcou época no meio-campo do Real Madrid nos anos 2000.

As mudanças não param apenas no comando técnico. O time também tem reforços no elenco: o zagueiro Huijsen. o lateral-direito Alexander-Arnold, o lateral-esquerdo Carreras e o meia Mastantuono.

Os merengues disputaram o Mundial de Clubes, passando com tranquilidade na fase de grupos e caindo apenas na semifinal para o Paris Saint-Germain com uma goleada de 4 a 0. Depois da eliminação, realizou apenas um amistoso, onde venceu o Tirol, da Austría, por 4 a 0.

Já pelo lado do Osasuna, o time teve uma pré-temporada cheia. Alessio Lisci assumiu a equipe após a saída de Vicente Moreno e jogou sete amistosos, com quatro derrotas, dois empates e uma vitória.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: terça-feira, 19 de agosto, às 16h (de Brasília).

- Local: Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha.

- Onde assistir: Disney+ (streaming).

Prováveis escalações: