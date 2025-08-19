DGABC
Terça-Feira, 19 de Agosto de 2025

Esportes Titulo

Mourinho elogia trabalho de Abel Ferreira no Palmeiras: 'Carreira brilhante'

19/08/2025 | 08:24
José Mourinho afirmou que vê Abel Ferreira como uma grande referência do futebol brasileiro. Em entrevista ao canal SportyNet, o treinador português destacou não só os títulos conquistados pelo compatriota, mas também a longa permanência no comando do Palmeiras.

"Acho que o Abel é obviamente a grande referência, não só pelos ganhos. Outros também ganharam, o Jesus, o Arthur Jorge também ganharam a Libertadores, por exemplo. Mas o Abel ganha a Libertadores, ganha o Brasileirão... está há cinco anos", afirmou Mourinho.

"E faz uma coisa que é difícil de fazer, normalmente os treinadores não fazem, que é depois de ganhar muito, fugir. E ele não tem fugido, tem sempre continuado em uma equipe que terá condições fantásticas", acrescentou.

O técnico do Fenerbahçe também ressaltou a relação de Abel com a presidente Leila Pereira, que tem defendido sua permanência no cargo em meio a protestos dos torcedores, além do esforço do clube em manter um elenco competitivo. O Palmeiras já gastou mais de R$ 520 milhões em contratações em 2025.

"Percebe-se empatia entre ele e a senhora presidente, mas acabam sempre vendendo jogadores e depois formando outros e encontrando outras funções. Tem sido realmente uma carreira brilhante."

Abel Ferreira é o técnico mais vitorioso e longevo da história do Palmeiras, com cinco anos no comando e dez títulos conquistados. São duas taças da Copa Libertadores (2020 e 2021), uma da Copa do Brasil (2020), uma da Recopa Sul-Americana (2022), três do Campeonato Paulista (2022, 2023 e 2024), duas do Campeonato Brasileiro (2022 e 2023) e uma da Supercopa do Brasil (2023).


