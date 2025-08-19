Festival do Chocolate de Ribeirão Pires: veja a programação do terceiro fim de semana

O evento, que reúne música, dança e gastronomia, acontece em diferentes palcos e espaços da cidade, garantindo opções para todos os gostos
O Festival do Chocolate de Ribeirão Pires segue animando a cidade e apresenta uma programação diversificada para o terceiro fim de semana, nos dias 22, 23 e 24 de agosto. O evento, que reúne música, dança e gastronomia, acontece em diferentes palcos e espaços da cidade, garantindo opções para todos os gostos.
LEIA MAIS: Festival de Chocolate de Ribeirão Pires tem sabores ousados e doces clássicos
Na sexta-feira (22), o Palco ChocoPaço abre a programação às 20h com a Banda Sinfônica da Emarp e o Coral Meraki, em concerto especial pop. No Palco Memorial Santo Antônio, às 19h, a atração é Marcelino Bossa in Jazz, enquanto o Palco Vila do Doce recebe Gabriel Buscarioli às 20h.
No sábado (23), as apresentações começam mais cedo, com atividades infantis e oficinas. No Palco ChocoPaço, destacam-se shows de dança do Núcleo Karen Kihara, performances do GR RP, Studio Art GR e oficinas do Toth e Toth Kids. À noite, a cantora Lorena Alexandre faz um tributo a Marília Mendonça. O Palco Memorial Santo Antônio terá o Quarteto Jacarandá, João Cristal e o Madrigal Encanto, enquanto o Palco Vila do Doce apresenta Studio 80, Burnz, Nathalia Corte (Tributo à Cássia Eller) e Nestor Marangoni (Tributo ao Rei do Soul). As atrações de rua incluem Luiza Resende, Estátuas Vivas, Elias Saxofone Itinerante e Luiz Fernando Acordeon.
No domingo (24), a programação também se estende ao longo do dia. O Palco ChocoPaço recebe o espetáculo Beatles para Crianças, o Cortejo pela Rua com a Banda Lira de Mauá e, à noite, o show de Márcio Gomes. No Palco Memorial Santo Antônio, sobem ao palco Siderais, Os Senhores e VRocks, enquanto o Palco Vila do Doce apresenta Flash Back em diferentes horários, Rock in Volks e Nó na Pedra. As atrações de rua incluem Intervenção Musical EMARP, Palhaçaria ABC, Circo Liporoni, Parada Banda Lira e Estátuas Vivas.
LEIA MAIS: Festival do Chocolate de Ribeirão Pires recebeu 60 mil visitantes
Palco ChocoPaço
20h – Banda Sinfônica da Emarp e Coral Meraki – Concerto Especial Pop
Palco Memorial Santo Antônio
19h – Marcelino Bossa in Jazz
Palco Vila do Doce
20h – Gabriel Buscarioli
Palco ChocoPaço
14h – Núcleo de Dança Karen Kihara
14h30 – GR RP
15h – Studio Art GR
15h30 – Oficina do Corpo/SEJEL/Toth e Toth Kids
20h – Lorena Alexandre – Tributo Marília Mendonça
Palco Memorial Santo Antônio
15h – Quarteto Jacarandá
17h – João Cristal
19h – Madrigal Encanto
Palco Vila do Doce
14h – Studio 80
16h – Burnz
18h – Nathalia Corte – Tributo à Cássia Eller
20h – Nestor Marangoni – Tributo ao Rei do Soul
Atrações de Rua
15h – Luiza Resende
16h – Estátuas Vivas
17h – Elias Saxofone Itinerante
17h – Luiz Fernando Acordeon
Palco ChocoPaço
15h – Beatles para Crianças
16h – CORTEJO PELA RUA | Banda Lira de Mauá
20h – Márcio Gomes
Palco Memorial Santo Antônio
15h – Siderais
17h – Os Senhores
19h – VRocks
Palco Vila do Doce
14h – Flash Back
15h – Flash Back
16h – Flash Back
18h – Rock in Volks
20h – Nó na Pedra
Atrações de Rua
14h – Intervenção Músical EMARP
15h – Palhaçaria ABC
15h – Circo Liporoni
16h – Parada Banda Lira
16h – Estátuas Vivas
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.