Setecidades Titulo Evento

Festival do Chocolate de Ribeirão Pires: veja a programação do terceiro fim de semana

O evento, que reúne música, dança e gastronomia, acontece em diferentes palcos e espaços da cidade, garantindo opções para todos os gostos

Natasha Werneck
19/08/2025 | 12:09
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


O Festival do Chocolate de Ribeirão Pires segue animando a cidade e apresenta uma programação diversificada para o terceiro fim de semana, nos dias 22, 23 e 24 de agosto. O evento, que reúne música, dança e gastronomia, acontece em diferentes palcos e espaços da cidade, garantindo opções para todos os gostos.

Na sexta-feira (22), o Palco ChocoPaço abre a programação às 20h com a Banda Sinfônica da Emarp e o Coral Meraki, em concerto especial pop. No Palco Memorial Santo Antônio, às 19h, a atração é Marcelino Bossa in Jazz, enquanto o Palco Vila do Doce recebe Gabriel Buscarioli às 20h.

No sábado (23), as apresentações começam mais cedo, com atividades infantis e oficinas. No Palco ChocoPaço, destacam-se shows de dança do Núcleo Karen Kihara, performances do GR RP, Studio Art GR e oficinas do Toth e Toth Kids. À noite, a cantora Lorena Alexandre faz um tributo a Marília Mendonça. O Palco Memorial Santo Antônio terá o Quarteto Jacarandá, João Cristal e o Madrigal Encanto, enquanto o Palco Vila do Doce apresenta Studio 80, Burnz, Nathalia Corte (Tributo à Cássia Eller) e Nestor Marangoni (Tributo ao Rei do Soul). As atrações de rua incluem Luiza Resende, Estátuas Vivas, Elias Saxofone Itinerante e Luiz Fernando Acordeon.

No domingo (24), a programação também se estende ao longo do dia. O Palco ChocoPaço recebe o espetáculo Beatles para Crianças, o Cortejo pela Rua com a Banda Lira de Mauá e, à noite, o show de Márcio Gomes. No Palco Memorial Santo Antônio, sobem ao palco Siderais, Os Senhores e VRocks, enquanto o Palco Vila do Doce apresenta Flash Back em diferentes horários, Rock in Volks e Nó na Pedra. As atrações de rua incluem Intervenção Musical EMARP, Palhaçaria ABC, Circo Liporoni, Parada Banda Lira e Estátuas Vivas.

Veja a programação:

22/08 Sexta-feira

Palco ChocoPaço

20h – Banda Sinfônica da Emarp e Coral Meraki – Concerto Especial Pop

Palco Memorial Santo Antônio

19h – Marcelino Bossa in Jazz

Palco Vila do Doce

20h – Gabriel Buscarioli

23/08 Sábado

Palco ChocoPaço

14h – Núcleo de Dança Karen Kihara

14h30 – GR RP

15h – Studio Art GR

15h30 – Oficina do Corpo/SEJEL/Toth e Toth Kids

20h – Lorena Alexandre – Tributo Marília Mendonça

Palco Memorial Santo Antônio

15h – Quarteto Jacarandá

17h – João Cristal

19h – Madrigal Encanto 

Palco Vila do Doce

14h – Studio 80

16h – Burnz

18h – Nathalia Corte – Tributo à Cássia Eller

20h – Nestor Marangoni – Tributo ao Rei do Soul

Atrações de Rua

15h – Luiza Resende

16h – Estátuas Vivas

17h – Elias Saxofone Itinerante

17h – Luiz Fernando Acordeon

24/08 Domingo

Palco ChocoPaço

15h – Beatles para Crianças

16h – CORTEJO PELA RUA | Banda Lira de Mauá

20h – Márcio Gomes

Palco Memorial Santo Antônio

15h – Siderais

17h – Os Senhores

19h – VRocks

Palco Vila do Doce

14h – Flash Back

15h – Flash Back

16h – Flash Back

18h – Rock in Volks

20h – Nó na Pedra

Atrações de Rua

14h – Intervenção Músical EMARP

15h – Palhaçaria ABC

15h – Circo Liporoni

16h – Parada Banda Lira

16h – Estátuas Vivas


Comentários

;

