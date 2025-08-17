Festival do Chocolate de Ribeirão Pires recebeu 60 mil visitantes

Evento que recebeu Bruno e Barretto e também Show da Luna contou com a presença 45 mil pessoas, o maior público em único dia da edição de 20 anos
O segundo fim de semana do Festival do Chocolate, edição de 20 anos, recebeu 60 mil pessoas durante os três dias de atrações culturais, gastronômicas e artísticas. Neste domingo (17), com Show da Luna para o público infantil e também apresentação dos sertanejos Bruno e Barretto, o evento recebeu cerca de 45 mil visitantes nas ruas centrais da cidade, sendo o maior público de um único dia do evento.
O Prefeito Guto Volpi, realizou o balanço do segundo fim de semana e reforçou a consolidação do novo formato do Festival do Chocolate. “A festa está maravilhosa, as ruas cheias, muita intervenção cultural e artísticas. É um festival extremamente eclético, tem música e gastronomia para todos os gostos. Já está no gosto da galera que frequenta a festa e esse novo formato se consolida cada dia mais”, disse Guto.
Um dos eventos mais esperados do fim de semana, o Show da Luna recebeu a família da pequena Isabela Rosa Acedo, de 6 meses, formada pela mãe Beatriz Rosa Acedo, o pai Gabriel Novais Acedo e o irmão Matheus Ferreira Acedo, de 5 anos. “É o primeiro show da vida da pequena. Estamos construindo memórias afetivas não só para a Isabela, como para o Matheus, que não desgruda o olho do palco por nada”, contou Beatriz.
Ao longo de domingo, o Festival do Chocolate de Ribeirão Pires manteve o público animado com uma programação musical em três palcos, intervenções de ruas como palhaçaria e Parada Daiko. Com diversos atrativos, o evento atraiu visitantes de fora do estado, como Jonatas Silva Ribeiro e Gisele Guimarães Ribeiro, moradores da Ilha de Mosqueiro, balneário de água doce do Pará, que chegaram em São Paulo na sexta-feira e aproveitaram para visitar amigos em Ribeirão Pires.
“O Festival do Chocolate tem um clima familiar incrível, daqueles passeios com segurança que a gente sonha em ter em todo lugar. Aqui sentimos falta de uma estrutura assim lá no Norte, e o povo da cidade é extremamente acolhedor, faz a experiência ainda mais especial”, comentou Gisele.
A festa segue até 31 de agosto, com programação cultural às sextas, sábados e domingos, distribuída em três palcos: Choco Paço, Palco Santo Antônio e Palco da Vila do Doce. No palco principal, Choco Paço, o público poderá curtir shows de artistas como Lorena Alexandre (com tributo a Marília Mendonça), Márcio Gomes e Rafa Torres. A programação também inclui, ainda, espetáculos infantis como Beatles para Crianças e Mundo de Kaboo.
