Festival do Chocolate de Ribeirão Pires reforça acessibilidade e inclusão

O segundo sábado (16) do Festival do Chocolate de Ribeirão Pires deu destaque para a inclusão. Na edição especial de 20 anos, que segue até 31 de agosto, a cidade celebra além da gastronomia e cultura, mas também a inclusão, com a distribuição de cordões, símbolo mundial de identificação da pessoa com TEA (Transtorno do Espectro Autista), levando informação e acolhimento ao público.

A equipe do Cidadania Aqui, que marca presença todos os dias da festa no Paço Municipal, oferece apoio e orientações. Foi assim que a pequena Heloísa Moraes, acompanhada dos pais Jéssica e Paulo e da irmã Karolina, pediu o cordão ao ver o material de divulgação. “Ela viu o folder e pediu o cordão para si própria. Aproveitamos o momento para esclarecer dúvidas sobre as doenças não-visíveis que competem ao outro cordão, de girassol”, contou a mãe, Jéssica Moraes.

A ação também marcou a vida de Anderson Sapanos Lacerda, 22 anos, diagnosticado com autismo desde pequeno. Ele soube da distribuição pelas redes sociais da Prefeitura e fez questão de participar. “É importante poder usar o cordão para que as pessoas compreendam melhor minha condição no dia a dia”, destacou.

Outra medida de inclusão que fez diferença neste sábado foi o empréstimo dos abafadores auriculares para pessoas com hipersensibilidade auditiva. A moradora Patrícia Verônica Hernandez James, 44 anos, levou a filha Ágata Helena, de 10 anos, para assistir a uma apresentação do projeto Sábado com Dança. “Ela só topou vir quando soube que poderia ver a apresentação com o fone. E está adorando. Para nós, isso significa poder participar de momentos especiais sem medo de desconforto”, afirmou a mãe.

A festa também abre espaço para uma convivência plural e afetiva, em que até os pets têm vez. A moradora de São Carlos, Ivana Matos, 29 anos, esteve acompanhada da irmã Bruna Matos, 26 anos, do Centro de Ribeirão, e dos cães da família. “Acabei de chegar em Ribeirão e já viemos para cá. Não deixaríamos eles em casa, sendo que dá pra trazer com segurança”, comentou Ivana, que curtiu o sábado com música, chocolate e companhia de quatro patas.

O Festival do Chocolate conta com 128 empreendimentos locais integrados ao Festival. Entre eles a Uniexpress, localizada na Miguel Prisco, que participa pela primeira vez do Festival do Chocolate de Ribeirão Pires e trouxe, além de caldos e bolos gelados, o delicioso V8 Duplo, lanche com duas carnes, alface, tomate, picles e queijo cheddar cremoso no pão de brioche. “Esse novo formato valoriza muito o comércio local e abre espaço para que empresas como a nossa possam mostrar seu trabalho e se conectar diretamente com a comunidade”, disse o empreendedor Gabriel Novais.

Atrações diversificadas

No Palco Memorial Santo Antônio, a tarde começou com o show de Mariane Mattoso e Diagonal Trio, seguiu com o regionalismo envolvente do Cambuci da Serra e finalizou ao som de Juninho Morada. Já na Vila do Doce, a programação trouxe o grupo Miudinho; Guto Freitas e, para fechar a noite em clima de festa, o balanço contagiante do Samba do Povo.

Pelas ruas do Centro, a magia ganhou forma com as Estátuas Vivas, enquanto o som tomou conta dos cantos da cidade com o talento de Doeji Violinista, Elias Saxofone Itinerante e Luiz Fernando Acordeon, transformando cada esquina em um palco de surpresas.

Neste domingo a programação do Festival começa a partir das 12h, com atrações infantis como o show da Luna, às 15h, além de toda a programação dos parques de diversões e atrações de rua. Durante a noite, também no Palco Choco Paço, a dupla sertaneja Bruno e Barretto sobem para cantar os maiores sucessos da carreira. A programação completa está disponível no vemprochocolate.com,br ou no instagram festivaldochocolate.

