Política Titulo Na Alesp

Guto Volpi realiza conferência com lideranças do PL

Chefe do executivo de Ribeirão Pires participa de Fórum Estadual de Debates sobre sistema tributário "Momento de diálogo e troca de experiências que reforça meu compromisso em trabalhar com seriedade e trazer soluções que façam a diferença para nossa cidade e para o Brasil", publicou o prefeito em sua rede social.

Gabriel Rosalin
16/08/2025 | 17:46
Reprodução/Instagram
O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), participou do Fórum Estadual de Debates do partido, ao lado do senador de São Paulo, Marcos Pontes (PL) e outras figuras políticas. O evento ocorreu neste sábado (16), na Alesp (Assembleia Legistativa de São Paulo).

Com o tema "Reforma Tributária e o Impactos nos Municípios", o chefe do executivo de Ribeirão pode discutir com os líderes liberais alternativas sobre o sistema tributário e caminhos do partido para as cidades.

"Momento de diálogo e troca de experiências que reforça meu compromisso em trabalhar com seriedade e trazer soluções  que façam a diferença para nossa cidade e para o Brasil", publicou o prefeito em sua rede social.


