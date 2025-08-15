Festival de Chocolate de Ribeirão Pires tem sabores ousados e doces clássicos

De sobremesas clássicas a criações inusitadas, o Festival do Chocolate de Ribeirão Pires, um dos eventos mais tradicionais da região, transforma a cidade em um verdadeiro paraíso gastronômico. Nesta edição, que reúne dezenas de expositores espalhados pela Vila do Doce, Estância do Sabor e principais ruas do centro, o público pode experimentar receitas exclusivas que vão muito além da barra de chocolate.



Entre as opções, há combinações para todos os paladares: da coxinha de brigadeiro com morango do Ana Rosa Café, à pizza de chocolate da Pizzaria Monte Castelo. Os apaixonados por sobremesas sofisticadas encontram no Canoa Quebrada Restaurante o Grand Gateau de Chocolate Cremoso e no C Confraria Bistro o imponente Chocolatudo. Já quem prefere o clássico fondue pode escolher entre dezenas de versões, como as servidas pelo Atelier do Café, Kopenhagen RP e O Rei do Sabor.



A criatividade também aparece em pratos salgados com um toque doce, como o Choco Burguer da CQB Canoa Quebrada, o salmão com calda de chocolate do Tutti Grill e até o ousado torresmo de rolo com chocolate e pimenta do O Rei do Sabor. Para harmonizar, opções como o chopp artesanal de chocolate do Brothers Rock Bar, o chopp stout com cacau do Chopp Órbita e o drink de cacau, vinho e licor da Vivinoteca Villalba.



Quem prefere degustar caminhando encontrará facilmente delícias como espetos de morango com chocolate, churros gourmet, cookies, brigadeiros e brownies distribuídos pelos quiosques da Vila do Doce. Há também opções para dias frios, como chocolates quentes cremosos, choconhaques e bolos caseiros.



Com mais de 70 pontos gastronômicos, o festival é uma experiência completa, reunindo desde pequenas barracas artesanais até cafeterias e restaurantes renomados da cidade. É a oportunidade ideal para explorar novos sabores, se surpreender com receitas criativas e celebrar a versatilidade do chocolate, ingrediente que conquista gerações.



O Festival do Chocolate de Ribeirão Pires segue como vitrine da gastronomia local e atrativo turístico da região, reunindo famílias, amigos e visitantes em torno de um só objetivo: provar o máximo possível de delícias antes que o evento termine.

Confira:

- Ana Rosa Café (Torta Brownie, coxinha de brigadeiro c/ morango) | R: Afranio Peixoto, 20

- Associação Chocolateiras (Espeto de Morango, Foundue de Frutas, Waffle de Frutas, Chocolate quente, Choconhaque) | Vila do Doce Quisoque 10

- Atelier do café – CHL (Founde de chocolate, torta, bolo, Choconhaque, chocolate quente, café) | R: Miguel Prisco 298

- Auto Escola Aprendiz (Choconhaque, Crepe, Founde) | R: Felipe Sabbag, 169

- Açucar e Canela (Churros, Picolé, choconhaque) | Vila do Doce – Loja 4

- Bar e Restaurante Família Eiras (Cookie c/ sorvete calda de choco e mousse de choco) | R: Euclides da Cunha, 91

- Barraca da Tereza (Torta trufada, bomba de chocolate, bolos, petit gateau, coxinha de brigadeiro) | Vila do Doce loja 7

- Barraca de Lanche Churrasco Grego e Pastel (Vila Food) (Pastel de Chocolate) | R: Felipe Sabbag

- Bistro 7 (Brownie Choco c/ morango e sorvete de creme) | Av. Fortuna, 100

- Boteco Brasileiro (Pastel de Chocolate) | R: Felipe Sabbag, 33 B

- Brasil cacau (Founde, Chocolate quente, bombom) | R: Dr. Felicio Laurito, 46

- Brothers Rock Bar (Chopp artesanal de Chocolate) | Av. Francisco Monteiro, 143

- C Confraria Bistro (Chocolate cremoso Nuvem, Brownie com sorvete de creme, Chocolatudo, Choconhaque) | Av. Fortuna, 200

- CDB Alimentos e Bebidas (Vila Food) (Pão bolinha de Chocolate e Choco Pimenta e Espetos de Carne) | R: Felipe Sabbag

- CQB Canoa Quebrada (Choco burguer – Hambúrguer e Hambúrguer de carne e queijo Brie) | Av. Miguel Prisco, 240

- Canoa Quebrada Restaurante (Sopa no pão Italiano e Grand Gateau de Chocolate Cremoso) | R: Miguel Prisco 240

- Cantinho Fabuloso (Choconhaque e Trufas) | Vila do Doce – Quiosque 7

- Casa de Minas 035 (Pão de mel, Brigadeiro de Café, Bolo de Chocolate) | Av. Fortuna, 316

- Cheirin Bão (Chocolate Quente Cremoso, Croissant, Bolo, Sorvete de Creme e Chocolate quente) | R: Felipe Sabbag – 200

- Chopp Órbita (Chopp Stout com cacau) | R: Francisco Tometich 838

- Churrasco Grego (Estância do Sabor) (Churrasco Grego) | R: Felipe Sabbag, 205

- Cira E Nelson Eventos – Jacira (Vila Food) (Taco e lanches salgados) | R: Felipe Sabbag, 76

- Clotildes – Dona Clô (Chocolate Quente) | Av. Miguel Prisco, 40

- Consulado da Carne (Founde de Chocolate, panqueca de bonoffe) | R: Miguel Prisco, 726

- Coqueiro Restaurante (Bolo de Chocolate) | Av. Miguel Prisco, 96

- DB Tap House (Stout Chopp (café + Chocolate)) | Av. Francisco Monteiro 818

- Della Tony Sucos (Founde, Chocolate quente e espeto de morango) | R: Boa Vista, 10 – Vila do Doce

- Doce bela (Pão de mel, trufa) | R: Felipe Sabbag 220 – Garden

- Donna Pipoka (Pipoca goumet de chocolate e trufado) | R: Felipe Sabbag

- Empório Santa Fé (Lanche, Caldo e Porção) | R: Miguel Prisco

- Estância Batatas (Crepe doce suíço, Chocolate quente, Choconhaque, Batatas fritas) | Vila do Doce – Loja 10

- Estância dos doces Lucas Bastos (Vila Food) (Founde, Sorvete Frito, Churros, Strogonoff de choco, Frutas no palito c/Choco, Choconhaque) | R: Felipe Sabbag

- Jard Menu (Founde, frutas no palito com chocolate, Chocolate quente, Bolo de Chocolate) | Av. Pref. Valdírio Prisco, 640

- Kaskão Express (Sorvetes) | R: Boa Vista, 159

- Kellu Churros (Vila Food) (Churros gourmet de choco e frutas) | R: Stella Bruna

- Kopenhagen RP (Founde de Chocolate, sorvete, chocolate em barras, bebidas de chocolate) | R: Felipe Sabbag, 213

- La Panqueca (Estância dos Sabores) (Panqueca Americana, Tapioca, Founde, Palito morango c/ choco) | Rua: Felipe Sabbag, 205

- Lig Chopp Germânia RP (Chopp Stout com Chocolate) | Av.Miguel Prisco, 160

- Lip´s Icecream Açaí Food (Chocolate Quente, tapioca de choco c/ frutas, Choconhaque) | R: Felipe Sabbag, 131

- Mais Fritas (Vila Food) (Batata recheada com cheddar e bacon) | R: Felipe Sabag

- Maki Burguer (Cookie Chocolatudo, nutella, Torta Cookie e Milk Shake Ovomaltine) | R: Miguel Prisco, 627

- Mané dos Caldos (Choconhaque e Chocolate quente) | R: Felipe Sabbag, 75

- Maria de Lourdes Molon (Vila Food) (Choco artesanal, trufa, founde, espeto de Morango) | Rua: Felipe Sabbag

- Maré Alta (Crepioca nutella e chocolate com frutas, Medalhão de Filé Mignon ao molho de Choco) | R: Stella Bruna, 149

- Me Amo Cafeteria (Chocolate Europeu, Choconhaque, brownie, bolbos veganos) | Av. Felipe Sabbag, 157

- Miron Bolos – Carrinho Gourmet (Brownie de Chocolate, Brigadeiro) | R: Felipe Sabbag

- Mr. Mix Milk Shakes (Milk shakes, sundae, Petit gateau, brownie) | Vila do Doce – Loja11

- Nipon (Temaki empanada de Choco, Hot holl Choco, Petit Gateau) | R: Stella Bruna, 167

- O Rei do Sabor (Founde de Chocolate, Torresmo de rolo com chocolate c/ pimenta) | Vila do Doce

- O Rei do Sabor Lanches (Vila Food) (Lanches) | R: Felipe Sabbag

- Oggi Sorvetes (Sorvete de Chocolate) | R: Francisco Monteiro, 12

- Pastel da Marta (Pastel de nutell, brigadeiros e frutas com chocolate) | R: Miguel Prisco, 113

- Pastelaria Castelo Azul (Pastel de Chocolate, Brownie de Nutella) | R: Pe. Marcos Simoni, 76

- Pioneira Churros (Founde, Churros) | Av. Miguel Prisco, 155

- Pizzaria e Pastelaria Monte Castelo (Pizza de Chocolate) | R: Euclides da Cunha, 142

- Quiosque e creperia do Arthur (Crepe de Chocolate, Choconhaque, fondue de frutas) | Vila do Doce – Loja 08

- Rei da Tapioca (Tapioca de Chocolate c/ morango – doces e salgados) | Vila do Doce – Quiosque 2

- Restaurante Havana (Chocolate Quente, choconhaque, Founde de frutas e Choco) | Vila do Doce Loja 13

- Riberânia Chopp (Chopp Choco c/ Pimenta – Belgian cambuci) | R: Felipe Sabbag, 205 e 76

- Ricks (Estância do Sabor) (Pudim de Cambuci com calda de Chocolate) | R: Felipe Sabbag, 205

- Rádio Guardiã Café (Pão de mel, pão de queijo c/ chocolate, Chocolate quente) | Vila o Doce – Loja 3

- Sabor do Coco (Brigadeiros e derivados do coco) | R: Felipe Sabbag

- Senhor café (Chocolate Quente) | R: do Comércio, 127

- Sobremesas Carina (Derivados do Chocolate trufas, pão de mel, brigadeiros) | R: Felipe Sabbag

- Sodiê Doces (Bolo de Chocolate c/ Morango) | Av. Miguel Prisco, 130

- Sorvetes Alegria (Sorvete Americano e sorvete de Chocolate) | Vila do Doce- Vila 02

- Subway (Cookies) | Vila do Doce – loja 02

- Tata Batata (Chocolate quente, Choconhaque e Batatas) | Vila do Doce – loja 10

- Tutti Grill Bar e Restaurante (Salmão com calda de Chocolate, Mousse de Brigadeiro, Choconhaque, Chocomenta) | R: Afonso Zampol, 52

- Uniexpress (Chocolate quente, coxinha de brigadeiro com morango, caldos e lanches) | R: Miguel Prisco, 441

- Vivinoteca Villalba (Drink de cacau, vinho e licor de cacau, Mini tabuá Chocolate, queijo e vinho) | R: Miguel Prisco, 623

- Xapero Hamburgueria (Vila Food) (Hamburguer artesanal de Chocolate c/ morango e hambúrguer artesanal salgado) | R: Felipe Sabbag

- Água na Boca (Bolo de pote de Chocolate Alpino, lanches salgados, Chocolate quente) | Vila do Doce – Loja 18