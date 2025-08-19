Vereador propõe CPI após afastamento de Marcelo Lima do Paço

Na primeira sessão da Câmara de São Bernardo, realizada nesta terça-feira (19), após operação da Polícia Federal para investigar um esquema de corrupção na administração pública, na semana passada, o vereador João Viana (Cidadania) protocolará um pedido de CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) a fim de apurar apurar possíveis irregularidades em contratações de empresas por parte do Executivo nos último cinco anos. A proposta precisa de dez assinaturas para ser instaurada em plenário.



A redação apresentada pelo vereador ocorre cinco dias depois da Operação Estafeta ser deflagrada pela Polícia Federal, tendo como alvos os então prefeito Marcelo Lima (Podemos), presidente da Câmara, Danilo Lima (Podemos) e o vereador Ary de Oliveira (PRTB), afastados de seus cargos eletivos por determinação do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo). “O objetivo é trazer transparência para todas as investigações e queremos descobrir todos os contratos citados na Polícia Federal e auditá-los em conjunto aqui na Câmara”, disse João Viana.



A investigação aponta desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro, envolvendo empresas com contratos junto à Prefeitura de São Bernardo. Com dispositivos eletrônicos apreendidos, o nome de Marcelo Lima emergiu “como o eixo articulador das movimentações financeiras ilícitas”, com Paulo Iran atuando como seu braço operacional. Hoje, o podemista usa uma tornozeleira eletrônica, ficando distante das atividades administrativas do governo.



SALÁRIOS

Outro pedido que deve ser analisado em plenário é a suspensão dos vencimentos salariais dos agentes públicos afastados por medidas cautelares, incluindo Marcelo Lima, Danilo e Ary de Oliveira. Assinaram a indicação os vereadores João Viana, Shell Gomes (Cidadania) e Luana Eloá (MDB). Em São Bernardo, o salário bruto do prefeito é de R$ 30.625,77, enquanto que um parlamentar recebe R$ 19.680,05. Caso a matéria seja aprovada em plenário, o pedido será encaminhado ao TJ-SP, a fim de realizar a anulação dos pagamentos.