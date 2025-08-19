Homem é preso em São Caetano por descumprir medida protetiva

Um homem foi detido em flagrante pela GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano nesta terça-feira (19), acusado de descumprir medida protetiva, ameaça e dano ao patrimônio. A ocorrência aconteceu no Bairro São José.



Segundo a GCM, o sistema Smart Sanca alertou para a invasão do suspeito em uma residência, de onde deveria manter distância da ex-companheira, conforme determinação judicial. O homem quebrou o vidro de uma janela na tentativa de entrar no imóvel, mas fugiu ao perceber que a vítima acionava a polícia.



Equipes da GCM localizaram o suspeito pouco tempo depois, durante patrulhamento pela região. Durante a abordagem, ele apresentou comportamento agressivo e precisou ser contido. Em seguida, foi encaminhado à delegacia, permanecendo à disposição da Justiça.