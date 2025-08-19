DGABC
DGABC

Terça-Feira, 19 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Crime

Homem é preso em São Caetano por descumprir medida protetiva

Durante a abordagem, ele apresentou comportamento agressivo e precisou ser contido. Em seguida, foi encaminhado à delegacia, permanecendo à disposição da Justiça

Natasha Werneck
19/08/2025 | 10:03
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Um homem foi detido em flagrante pela GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano nesta terça-feira (19), acusado de descumprir medida protetiva, ameaça e dano ao patrimônio. A ocorrência aconteceu no Bairro São José.

LEIA MAIS: Operação Impacto coloca 200 agentes nas ruas de São Caetano

Segundo a GCM, o sistema Smart Sanca alertou para a invasão do suspeito em uma residência, de onde deveria manter distância da ex-companheira, conforme determinação judicial. O homem quebrou o vidro de uma janela na tentativa de entrar no imóvel, mas fugiu ao perceber que a vítima acionava a polícia.

Equipes da GCM localizaram o suspeito pouco tempo depois, durante patrulhamento pela região. Durante a abordagem, ele apresentou comportamento agressivo e precisou ser contido. Em seguida, foi encaminhado à delegacia, permanecendo à disposição da Justiça.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.