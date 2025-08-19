Operação Impacto coloca 200 agentes nas ruas de São Caetano

O CPA/M-6 (Comando do Policiamento de Área Metropolitana) iniciou nesta segunda-feira (18) a Operação Impacto Grande ABC em São Caetano. Com isso, a ação agora contempla no ano os sete municípios da região. No total, cerca de 200 agentes e 40 viaturas serão responsáveis por abordagens, apreensões e bloqueios nas ruas da cidade até o fim de agosto.

A operação conta com o reforço da GCM (Guarda Civil Municipal) e dos batalhões territoriais do Grande ABC, além do helicóptero Águia da PM (Polícia Militar) sobrevoando o município. O objetivo é aumentar a sensação de segurança da população e diminuir os delitos cometidos.

A largada foi dada no Espaço Verde Chico Mendes e teve a presença do Comandante do CPA-M/6, Coronel Carlos Alberto Rodrigues Sanches Júnior, e do prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL).

De acordo com o comandante, a importância desse tipo de ação é mostrar que a população pode contar com os serviços prestados pelos policiais. “ O cidadão quer se sentir seguro e bem protegido. A operação é muito importante na medida que a segurança pública é dever do Estado, mas responsabilidade de todos. A iniciativa vai intensificar o policiamento em São Caetano com o apoio da prefeitura”, disse Sanches.

Para utilizar a melhor tática e surpreender a criminalidade, a operação mapeou locais estratégicos, em conjunto com a administração municipal. “Os locais foram escolhidos pela nossa assessoria como adequados para comportar todo o efetivo presente. Nosso foco de atuação é na cidade e obviamente o limite da divisa”, completou o coronel.

Durante o ato, Tite defendeu os batalhões policiais e fez questão de relembrar os projetos na segurança durante os oito meses de mandato, como o recente Smart Sanca. “São R$ 3 milhões investidos no sistema de monitoramento. Em um mês, o Smart Sanca efetuou 32 prisões. Até o final do ano, serão 153 câmeras”, disse o chefe do Executivo.

O prefeito ainda afirmou que a questão financeira é um problema para alguns investimentos em sua administração. Apesar disso, Tite projeta a instalação de uma câmera em cada rua em 2026. “Queremos que o bandido tenha medo de vir para São Caetano”, justificou.

RESULTADOS

Na região, a Operação Impacto Grande ABC já resultou em 56 pessoas presas e 66 veículos recuperados, nas cidades de Mauá e Rio Grande da Serra. As demais prefeituras não informaram os dados até o fechamento desta edição.

Segundo a prefeitura mauaense, foram 65 veículos recuperados, 52 presos em flagrante, 25 procurados capturados, além de seis quilos de droga apreendidos. A ação ocorreu em julho.

Já em Rio Grande da Serra, os agentes executaram no início do mês quatro prisões em flagrante, 74 condutores autuados e um veículo recuperado, além de 30 motocicletas e carros removidos de circulação.

De acordo com o comandante do CPA-M/6, a iniciativa deve impactar na redução dos índices criminais de São Caetano, visto que ele confirma a diminuição significativa nos delitos das outras seis cidades da região durante as operações realizadas no ano. “Houve uma queda expressiva do índice criminal. É um modelo de sucesso”, finalizou.