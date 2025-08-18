DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 18 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Ocorrências

Operação Dorme Bem: GCM dispersa bailes funk e prende homem em São Bernardo

Durante o fim de semana, 850 pessoas foram dispersas em dois bailes funk e 259 atendimentos diversos foram registrados, incluindo ocorrências de violência doméstica e crimes ambientais

Natasha Werneck
18/08/2025 | 15:52
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Entre sexta-feira (15) e domingo (17), a GCM (Guarda Civil Municipal) de São Bernardo realizou ações de segurança dentro da Operação Dorme Bem, com apoio da Romu (Ronda Ostensiva Municipal). Durante o fim de semana, 850 pessoas foram dispersas em dois bailes funk e 259 atendimentos diversos foram registrados, incluindo ocorrências de violência doméstica e crimes ambientais.

No Jardim Limpão, região do Ferrazópolis, moradores acionaram a Romu após um baile com cerca de 400 pessoas e veículos com som alto, além de motocicletas circulando de forma perigosa. Ao chegar ao local, os agentes foram recebidos com arremesso de pedras e garrafas, sendo necessário o uso de munição química para dispersar o público e desobstruir a via. Cinco motocicletas e um carro foram apreendidos durante a ação.

Em outra ocorrência, na Rua Jerônimo Moratti, no Jardim Detroit, cerca de 450 pessoas foram dispersas nas imediações de um bar interditado por descumprimento das normas municipais. Ao todo, 117 casos de desordem e perturbação foram registrados.

A operação também resultou na prisão de um foragido da justiça e no atendimento de 22 ocorrências envolvendo mulheres vítimas de violência doméstica. Um caso de estupro segue sob investigação.

Combate ao tráfico

Durante a ação no Jardim Limpão, um suspeito foi detido com 192 porções de maconha, 214 de cocaína e 228 de crack. O caso foi encaminhado ao 6º DP, ficando à disposição da Justiça. “O objetivo da Operação Dorme Bem é garantir tranquilidade aos moradores e atuar rapidamente em situações de risco, reforçando a presença da GCM nos bairros”, afirmou o secretário municipal de Segurança, Major Arley Topalian.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.