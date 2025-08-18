Operação Dorme Bem: GCM dispersa bailes funk e prende homem em São Bernardo

Entre sexta-feira (15) e domingo (17), a GCM (Guarda Civil Municipal) de São Bernardo realizou ações de segurança dentro da Operação Dorme Bem, com apoio da Romu (Ronda Ostensiva Municipal). Durante o fim de semana, 850 pessoas foram dispersas em dois bailes funk e 259 atendimentos diversos foram registrados, incluindo ocorrências de violência doméstica e crimes ambientais.



No Jardim Limpão, região do Ferrazópolis, moradores acionaram a Romu após um baile com cerca de 400 pessoas e veículos com som alto, além de motocicletas circulando de forma perigosa. Ao chegar ao local, os agentes foram recebidos com arremesso de pedras e garrafas, sendo necessário o uso de munição química para dispersar o público e desobstruir a via. Cinco motocicletas e um carro foram apreendidos durante a ação.



Em outra ocorrência, na Rua Jerônimo Moratti, no Jardim Detroit, cerca de 450 pessoas foram dispersas nas imediações de um bar interditado por descumprimento das normas municipais. Ao todo, 117 casos de desordem e perturbação foram registrados.



A operação também resultou na prisão de um foragido da justiça e no atendimento de 22 ocorrências envolvendo mulheres vítimas de violência doméstica. Um caso de estupro segue sob investigação.



Combate ao tráfico

Durante a ação no Jardim Limpão, um suspeito foi detido com 192 porções de maconha, 214 de cocaína e 228 de crack. O caso foi encaminhado ao 6º DP, ficando à disposição da Justiça. “O objetivo da Operação Dorme Bem é garantir tranquilidade aos moradores e atuar rapidamente em situações de risco, reforçando a presença da GCM nos bairros”, afirmou o secretário municipal de Segurança, Major Arley Topalian.