Acidente entre caminhão e moto deixa homem ferido em Santo André

Um motociclista ficou ferido após um acidente envolvendo um caminhão na manhã desta terça-feira (19), em Santo André. Segundo o Corpo de Bombeiros da PMESP (Polícia Militar do Estado de São Paulo), a ocorrência foi registrada por volta das 8h30 na Avenida dos Estados, altura do número 2.092.



A vítima, um homem, estava consciente e orientada no momento do atendimento, mas sofreu uma contusão nos membros inferiores. Ele foi socorrido ao Pronto-Socorro do Conjunto Hospitalar de Santo André.



Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para a ocorrência.

