Grande ABC tem dia nublado e alerta de ventos fortes nesta terça (19)

O clima no Grande ABC será marcado por muitas nuvens ao longo desta terça-feira (19), segundo o Climatempo. As temperaturas ficam amenas em toda a região, com mínimas entre 12°C e 13°C e máximas variando de 22°C a 24°C.



LEIA MAIS: Santo André alerta para 'veranico' com calor e baixa umidade a partir de quarta (20)

Em Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, os termômetros oscilam entre 12°C e 22°C. Já em São Bernardo e Diadema, a máxima pode chegar a 23°C. O município com maior aquecimento será São Caetano, onde a previsão indica até 24°C. Apesar do sol aparecer em alguns momentos, o céu deve permanecer com muitas nuvens durante todo o dia e também à noite.



Alerta

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para dois fenômenos meteorológicos que devem atingir o território paulista nesta semana. Entre esta terça (19) e quarta-feira (20), a formação de um ciclone extratropical no Sul do país deve intensificar os ventos em todas as regiões, com rajadas fortes a muito fortes.



Esse cenário pode causar queda de árvores e galhos, destelhamentos, danos à rede elétrica e dispersão de focos de incêndio em áreas de vegetação. No litoral, a previsão é de forte agitação marítima, com risco para embarcações e estruturas próximas às praias. A orientação da Defesa Civil é evitar se abrigar debaixo de árvores, manter distância de cabos rompidos e redobrar a atenção em áreas abertas e rodovias.



Após a passagem do ciclone, o Estado deve enfrentar um veranico a partir de quarta-feira (20). A chegada de uma massa de ar seco deve provocar dias mais quentes e secos, com temperaturas até 5°C acima da média para o período. A expectativa é que o fenômeno dure de três a cinco dias, com máximas previstas de 31°C na capital e até 37°C em cidades do interior, como São José do Rio Preto.