Anchieta e Imigrantes: fluxo intenso provoca lentidão, veja pontos

O tráfego registrou pontos de lentidão na manhã desta terça-feira (19) nas rodovias que ligam a Baixada Santista à Capital, segundo atualização da Ecovias divulgada às 8h25.



Na Rodovia Anchieta (SP-150), os motoristas enfrentam congestionamento no sentido São Paulo entre os quilômetros 13 e 10, e também do km 20 ao 17. Em ambos os casos, a causa é o excesso de veículos.



Já na Rodovia dos Imigrantes (SP-160), a lentidão ocorre no sentido São Paulo entre os quilômetros 20 e 14, também em razão do alto fluxo de carros. No restante da via, o tráfego segue normal.



Na Interligação Baixada (SP-059), há tráfego lento no sentido Anchieta, entre o km 1,8 e o km 0,1, igualmente por excesso de veículos.



Os demais trechos do sistema Anchieta-Imigrantes, incluindo as interligações Planalto, Piaçaguera-Guarujá, Cônego Domênico Rangoni, Padre Manoel da Nóbrega e as marginais da Anchieta, apresentam fluxo normal, sem registros de retenção.