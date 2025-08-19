DGABC
Terça-Feira, 19 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Nesta terça (19)

Anchieta e Imigrantes: fluxo intenso provoca lentidão, veja pontos

O tráfego registrou pontos de lentidão na manhã desta terça-feira (19) nas rodovias que ligam a Baixada Santista à Capital, segundo atualização da Ecovias divulgada às 8h25

Natasha Werneck
19/08/2025 | 08:25
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


O tráfego registrou pontos de lentidão na manhã desta terça-feira (19) nas rodovias que ligam a Baixada Santista à Capital, segundo atualização da Ecovias divulgada às 8h25.

Na Rodovia Anchieta (SP-150), os motoristas enfrentam congestionamento no sentido São Paulo entre os quilômetros 13 e 10, e também do km 20 ao 17. Em ambos os casos, a causa é o excesso de veículos.

Já na Rodovia dos Imigrantes (SP-160), a lentidão ocorre no sentido São Paulo entre os quilômetros 20 e 14, também em razão do alto fluxo de carros. No restante da via, o tráfego segue normal.

Na Interligação Baixada (SP-059), há tráfego lento no sentido Anchieta, entre o km 1,8 e o km 0,1, igualmente por excesso de veículos.

Os demais trechos do sistema Anchieta-Imigrantes, incluindo as interligações Planalto, Piaçaguera-Guarujá, Cônego Domênico Rangoni, Padre Manoel da Nóbrega e as marginais da Anchieta, apresentam fluxo normal, sem registros de retenção.


