Feira de Saúde da FMABC chega à 21ª edição com cerca de 30 atividades para a população

Com mais de duas décadas de história, a Feira de Saúde do Centro Universitário FMABC (Faculdade de Medicina do ABC) terá sua 21ª edição no próximo sábado (23), das 9h às 17h, com entrada totalmente gratuita e aberta à população. O evento ocorrerá no Ambulatório de Especialidades da FMABC, localizado na Avenida Lauro Gomes, 2000, em Santo André, e oferecerá uma série de serviços e atividades voltados à promoção da saúde, prevenção de doenças e qualidade de vida.

Serão aproximadamente 30 ações distribuídas ao longo do dia, com foco em orientações preventivas, realização de exames, avaliações médicas, rodas de conversa, workshops e muito mais. A programação contempla áreas como saúde mental, doenças crônicas, cuidados com o sono, orientação nutricional e até educação sobre combate à violência infantil, um dos destaques desta edição.

Entre as atividades previstas estão exame de Papanicolau; teste rápido de ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis); tipagem sanguínea; glicemia capilar; triagem audiológica em idosos; avaliação vascular para pessoas de risco; testes de ansiedade e depressão; ausculta cardíaca em população de risco cardiovascular, além de orientações sobre o uso racional de medicamentos, plantas medicinais, qualidade do sono e incontinência urinária. Também haverá ações voltadas para a conscientização sobre doenças renais crônicas, bem-estar e modo de vida, doenças cardiovasculares e educação nutricional, além de rodas de conversa sobre doenças crônicas e saúde sexual.

Promovida pelo DANMC (Diretório Acadêmico Nylceo Marques de Castro), a feira visa proporcionar atendimento gratuito e acolhimento à população, ao mesmo tempo em que reforça o papel social dos estudantes da Saúde, aproximando-os da comunidade.

LEIA TAMBÉM:

David Uip não descarta disputar de novo reitoria da FMABC



De acordo com Henrique Tamanaha, presidente do DANMC, o evento tem papel fundamental no processo de formação dos alunos. “O Diretório Acadêmico, como representação estudantil, tem como principal dever garantir uma boa educação para os alunos. E essa boa educação também inclui a participação e a realização de eventos voltados à promoção da saúde para a população. Nós, como futuros profissionais da Saúde, temos que ter em mente que o trabalho médico não é apenas dentro do consultório, atendendo alguns pacientes, ou apenas dentro de salas de cirurgias. Nós também somos agentes de promoção à saúde. Então, eventos como a Feira da Saúde, e já estamos na nossa 21ª edição, além de colaborarem com o aprendizado dos alunos, também visam à melhora da qualidade de vida e da saúde da população regional aqui do ABC. Essa ação envolve todos os alunos da Medicina, assim como os estudantes dos demais cursos da FMABC, e traz todo esse teor de aprendizado tanto para os discentes quanto para a população como um todo”.

Por sua vez, a diretora de Eventos do DANMC, Rafaela de La Cruz Nakaura, destaca a profundidade e variedade dos temas escolhidos para a edição 2025. “Este é um evento muito grande, um dia inteiro de atendimentos, e buscamos garantir o máximo possível de atividades. Todos os anos temos uma programação ampla e diferente. Um dos destaques dessa 21ª edição será a ação de conscientização contra a violência infantil e as principais características para identificação dessa situação. Será um espaço para ensino-aprendizado sobre como reconhecer alguns sinais que, geralmente, a criança dá quando ela está sofrendo esse tipo de abuso. É um tema extremamente importante e que trataremos com bastante profundidade neste ano”.

A Feira de Saúde da FMABC conta com a participação de estudantes de todos os cursos de graduação e com o apoio de professores, voluntários e demais profissionais da instituição. O perfil oficial do evento no Instagram (@feiradesaudefmabc) reúne mais informações e atualizações da programação.

LEIA MAIS:

Alunos da FMABC organizam 50ª edição do Congresso Médico Universitário do ABC