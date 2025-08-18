Em duelo regional, Calderano bate Ishiy e avança no Europe Smash

Atual número três do ranking global levou a melhor por 3 sets a 0 e encara o chinês Wen Ruibo na segunda fase das chaves simples
Em duelo de mesatenistas de São Caetano, Hugo Calderano confirmou o favoritismo e venceu o amigo pessoal Vitor Ishiy na estreia da chave individual do Europe Smash, na Suécia. Sem dificuldades, o número 3 do ranking mundial fechou a partida por 3 sets a 0, com parciais de 11/5, 11/3 e 11/6, em apenas 17 minutos.
Com o resultado, Calderano avançou à segunda rodada, onde enfrentará o chinês Wen Ruibo (35º), que também estreou com vitória tranquila: 3 a 0 sobre o japonês Yuta Tanaka (34º). A notícia positiva para o brasileiro é a eliminação precoce do francês Felix Lebrun (6º), um dos principais candidatos ao título e que estava no mesmo lado da chave, que caiu diante do sul-coreano Jang Woojin (25º) por 3 a 2.
Ishiy, por sua vez, se despediu do torneio. Além da derrota para Calderano, o brasileiro já havia sido eliminado na chave de duplas masculinas, ao lado do equatoriano Alberto Mino. A parceria sul-americana perdeu para os belgas Martin Allegro e Adrien Rassenfosse por 3 a 0 (11/8, 11/7 e 11/4).
MAIS RESULTADOS
Na chave simples feminina, Bruna Takahashi (19ª), também de São Caetano, estreou com vitória sobre a australiana Constantina Psihogios (60ª). Após perder o primeiro set por 12 a 10, a brasileira reagiu e fechou em 3 a 1, com parciais de 11/1, 11/4 e 11/6. Bruna segue como a única representante do País na modalidade e agora enfrenta a japonesa Miwa Harimoto (6ª) na segunda fase.
Já nas duplas mistas, Calderano e Bruna estreiam nesta terça-feira (19), às 14h20, como cabeças de chave número 8, contra os australianos Nicholas Lum e Yangzi Liu.
