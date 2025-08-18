DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 18 de Agosto de 2025

Cultura & Lazer Titulo Canal 1

Novo ‘Melhor da Tarde’ deve esquentar a briga na faixa vespertina

A Band vem hoje com o novo Melhor da Tarde, que mantém Pâmela Lucciola, coloca João Paulo Vergueiro e promove a estreia de Leo Dias, como maior atração

Flávio Ricco
18/08/2025 | 08:13
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


A Band vem hoje com o novo Melhor da Tarde, que mantém Pâmela Lucciola, coloca João Paulo Vergueiro e promove a estreia de Leo Dias, como maior atração, prometendo esquentar uma concorrência que passou a ser também muito mais intensa, na parte da tarde, entre todas as TVs.

E quando se fala que veio a ser assim, é porque antes ou até bem pouco tempo, as atenções de todas as emissoras, também como os maiores investimentos, se voltavam mais para as manhãs e o prime time, enquanto a faixa da tarde era o patinho feio. E só servia para requentar alguma coisa, entre reprises e filmes antigos.

Está até faltando um pouco mais de Globo por aí, mas com SBT, Record, Rede TV! e Band, a busca de cada uma em atrair e ampliar seus públicos em toda essa faixa de horário está sendo cada vez maior, por meio de programas competitivos e temperados de atrações bem diferentes.

Um cenário todo propício e que, a partir de hoje, deve ganhar novos contornos e maior intensidade, com o novo Melhor da Tarde remodelado e colocado em melhores condições de disputa. No fundo, no fundo, quem ganha com isso é o telespectador.

TV TUDO

Record não – 1

Alguns setores do mercado, diante do que a Cazé TV tem conquistado e a vinda do GE na Globo, chegaram a especular a possibilidade da Record fazer o mesmo e também lançar um canal esportivo no YouTube. Mas, por enquanto, nada existe a respeito.

Record não – 2

Sobre o canal no YouTube, o assunto chegou a ser conversado numa reunião na Record, mas em torno das pretensões da Globo com o dela.

A Record Entretenimento, em uma iniciativa totalmente à parte, tem realizado transmissões do campeonato egípcio. Mas só isso.

Mundo diferente

Sobre a Globo realizar um trabalho similar ao da Cazé, é possível entender com mais facilidade e admitir que são boas as possibilidades de fechar essa conta. Ela é dona, como sempre foi, de muitos direitos e nunca se valeu do YouTube e nem dos benefícios que ele oferece.

Combinado assim

Em Três Graças, substituta de Vale Tudo, Belo, o cantor, no papel de Misael, ficará viúvo logo no início da novela. A esposa morre devido ao uso de medicamentos falsificados.

Em cima disso

Data hoje, a produção de Três Graças decidiu que não haverá uma atriz, em participação especial, para essa sequência. A personagem será apenas citada durante um velório e o enterro.

Cronograma – 1

Quase toda a equipe que trabalhou em Paulo, O Apóstolo agora vai entrar em férias na Record. Na volta, serão iniciados os trabalhos de Ben-Hur, anunciada como uma superprodução e principal investimento de 2026.

Cronograma – 2

O ‘quase’ colocado acima é porque Vicente Milan Guerra, que também estava em Paulo, acaba de ser convocado para dirigir as gravações de Maria Madalena, com a atriz Ingrid Conte. Conforme antecipado, será um formato de microssérie.

Régua

A novela infantil A Caverna Encantada, produção do SBT, chegará ao fim no dia 5 de setembro, uma sexta-feira. Vai fechar a conta com um total de 287 capítulos.

Hora extra

Este último, foi um domingo de trabalho normal para o Serginho Groisman na Globo, com as gravações de mais um Altas Horas. O programa recebeu Simone Mendes, sempre com agenda apertada, e que só tinha este domingo para fazer o programa.


