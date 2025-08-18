Novo ‘Melhor da Tarde’ deve esquentar a briga na faixa vespertina

A Band vem hoje com o novo Melhor da Tarde, que mantém Pâmela Lucciola, coloca João Paulo Vergueiro e promove a estreia de Leo Dias, como maior atração, prometendo esquentar uma concorrência que passou a ser também muito mais intensa, na parte da tarde, entre todas as TVs.

E quando se fala que veio a ser assim, é porque antes ou até bem pouco tempo, as atenções de todas as emissoras, também como os maiores investimentos, se voltavam mais para as manhãs e o prime time, enquanto a faixa da tarde era o patinho feio. E só servia para requentar alguma coisa, entre reprises e filmes antigos.

Está até faltando um pouco mais de Globo por aí, mas com SBT, Record, Rede TV! e Band, a busca de cada uma em atrair e ampliar seus públicos em toda essa faixa de horário está sendo cada vez maior, por meio de programas competitivos e temperados de atrações bem diferentes.

Um cenário todo propício e que, a partir de hoje, deve ganhar novos contornos e maior intensidade, com o novo Melhor da Tarde remodelado e colocado em melhores condições de disputa. No fundo, no fundo, quem ganha com isso é o telespectador.

