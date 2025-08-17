CineMaterna exibe Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda

Na próxima terça-feira (19), às 14h, acontece a sessão CineMaterna na PlayArte do Shopping ABC. Na sessão especial para famílias com bebês de até 18 meses, será exibido o filme “Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda”.

Crianças acima de 18 meses e acompanhantes também podem participar. A classificação indicativa do filme é adequada para a faixa etária.

A sessões do CineMaterna contam com a estrutura para receber este público, com ar-condicionado ameno, som do filme mais baixo, leve iluminação para que o público possa circular durante a sessão com segurança e tapete EVA para bebês que já engatinham ou caminham.

O local possui trocadores dentro da sala de cinema, equipados com fraldas e lenços umedecidos. Há ainda estacionamento para os carrinhos de bebê e voluntárias do CineMaterna que organizam a sessão e recebem as famílias. Após cada sessão, as voluntárias convidam as famílias para um bate-papo descontraído próximo ao cinema.

Participar do CineMaterna vai muito além de apenas assistir a um filme. É fazer parte de uma rede de apoio e amor para as famílias que passam pelas transformações da parentalidade. Além disso, o encontro com outras famílias que passam pelas mesmas aflições e aprendizados, garante momentos de descontração, desabafo e alegria.

As cinco primeiras famílias com bebês de até 18 meses ganham cortesia. É limitada a uma cortesia por bebê para uso de um adulto: mãe, pai ou responsável. Bebês até os dois anos participam gratuitamente. Esgotadas as cortesias, demais famílias e acompanhantes podem adquirir seus ingressos na bilheteria ou totens do cinema.