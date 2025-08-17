DGABC
DGABC

Domingo, 17 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo No Shopping ABC

CineMaterna exibe Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda

O local é adaptado para receber bebês e crianças, com som, iluminação e ar-condicionado amenos, além de todo estrutura para este público

Do Diário do Grande ABC
17/08/2025 | 07:36
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Na próxima terça-feira (19), às 14h, acontece a sessão CineMaterna na PlayArte do Shopping ABC. Na sessão especial para famílias com bebês de até 18 meses, será exibido o filme “Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda”.

Crianças acima de 18 meses e acompanhantes também podem participar. A classificação indicativa do filme é adequada para a faixa etária.

A sessões do CineMaterna contam com a estrutura para receber este público, com ar-condicionado ameno, som do filme mais baixo, leve iluminação para que o público possa circular durante a sessão com segurança e tapete EVA para bebês que já engatinham ou caminham.

O local possui trocadores dentro da sala de cinema, equipados com fraldas e lenços umedecidos. Há ainda estacionamento para os carrinhos de bebê e voluntárias do CineMaterna que organizam a sessão e recebem as famílias. Após cada sessão, as voluntárias convidam as famílias para um bate-papo descontraído próximo ao cinema. 

Participar do CineMaterna vai muito além de apenas assistir a um filme. É fazer parte de uma rede de apoio e amor para as famílias que passam pelas transformações da parentalidade. Além disso, o encontro com outras famílias que passam pelas mesmas aflições e aprendizados, garante momentos de descontração, desabafo e alegria. 

As cinco primeiras famílias com bebês de até 18 meses ganham cortesia. É limitada a uma cortesia por bebê para uso de um adulto: mãe, pai ou responsável. Bebês até os dois anos participam gratuitamente. Esgotadas as cortesias, demais famílias e acompanhantes podem adquirir seus ingressos na bilheteria ou totens do cinema. 


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.