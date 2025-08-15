DGABC
Setecidades Titulo Tráfico

GCM de Mauá prende suspeito com drogas no Jardim Itapark

A ação ocorreu na Rua Esmeralda, durante patrulhamento de rotina

Natasha Werneck
15/08/2025 | 17:06
FOTO: Divulgação
A GCM (Guarda Civil Municipal) de Mauá prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (15), um homem suspeito de tráfico de drogas no Jardim Itapark. A ação ocorreu na Rua Esmeralda, durante patrulhamento de rotina.

De acordo com a corporação, o indivíduo apresentou comportamento suspeito e demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da viatura. Na abordagem e revista pessoal, foram apreendidos 79 porções de crack, 33 de maconha e 35 frascos de lança perfume.

O suspeito foi encaminhado ao 2º Distrito Policial de Mauá, onde a autoridade de plantão confirmou a prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes. Ele permanece à disposição da Justiça.

