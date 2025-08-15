Mauá lança edital para eleição do Conselho de Alimentação Escolar

A Prefeitura de Mauá publicou no Diário Oficial o edital de convocação para a eleição do CAE (Conselho de Alimentação Escolar). O órgão é responsável por acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à merenda, além de contribuir para a melhoria da qualidade da alimentação oferecida aos estudantes da rede municipal.

As inscrições já estão abertas e seguem até 3 de setembro. Podem participar trabalhadores da educação, estudantes, pais de alunos e representantes da sociedade civil. A eleição será realizada nos dias 9 e 10 de setembro, em três assembleias específicas para cada segmento. O resultado final será divulgado em 16 de setembro.

As candidaturas devem ser registradas presencialmente junto à Comissão Eleitoral, na Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional (Rua Rio Branco, 808 – Vila Augusto), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Serão eleitos dois titulares, correspondentes aos candidatos mais votados. O terceiro e o quarto colocados assumirão como suplentes.

A função de conselheiro é voluntária e inclui a participação em reuniões, visitas a unidades educacionais e eventos de formação, com o objetivo de garantir a qualidade e a transparência na gestão da alimentação escolar no município.

Mais informações podem ser consultadas no em https://dom.maua.sp.gov.br/DOM/Filtrar?txtbuscar=49102.