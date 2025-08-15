DGABC
Sexta-Feira, 15 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Segurança

GCM de São Bernardo prende suspeito por tráfico no Jardim Regina

O homem foi encaminhado ao 6º Distrito Policial da cidade, onde a autoridade de plantão confirmou a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas

Natasha Werneck
15/08/2025 | 17:03
FOTO: Divulgação
Na manhã desta sexta-feira (15), a ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) da Guarda Civil de São Bernardo prendeu em flagrante um homem suspeito de tráfico de drogas no Jardim Regina. A ação ocorreu por volta das 10h, na Rua João Batista, durante patrulhamento tático próximo à Emeb Manoel Torres.

Segundo a corporação, os agentes avistaram o indivíduo saindo de uma residência e jogando uma pequena sacola ao chão ao perceber a aproximação da viatura. Na abordagem, a equipe encontrou porções de substâncias semelhantes a maconha, cocaína e crack no interior do pacote.

Durante a revista, o suspeito afirmou já ter passagem por tráfico e confessou que havia mais drogas dentro da casa. Com a entrada autorizada pelo próprio morador, os guardas localizaram uma bolsa contendo entorpecentes e anotações relacionadas à venda.

O restante do imóvel foi vistoriado, mas não houve novas apreensões. O homem foi encaminhado ao 6º Distrito Policial de São Bernardo, onde a autoridade de plantão confirmou a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

A operação contou com apoio de outra equipe da ROMU.


