Parques de São Caetano oferecem aulas abertas de capoeira

O Bosque do Povo, em São Caetano, será palco da estreia do projeto Ginga no Parque neste domingo (17), às 10h, uma vivência aberta de capoeira – expressão cultural que combina arte marcial, dança e música, reconhecida como símbolo da cultura afro-brasileira, da miscigenação de etnias e da resistência à opressão.

A atividade é gratuita, livre para todas as idades, e será realizada no Parque Municipal José Alves dos Reis, localizado na Estrada das Lágrimas, 320, no bairro São José. A ação é promovida pela Prefeitura de São Caetano, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

O Ginga no Parque oferecerá aulas abertas todos os meses, sempre aos domingos, em diferentes espaços públicos da cidade. A única exceção será em novembro, quando a prática ocorrerá no feriado da Consciência Negra, no dia 20 (quinta-feira).

Calendário completo:

17 de agosto: 10h – Bosque do Povo (bairro São José)

7 de setembro: 11h – Praça dos Imigrantes (bairro Olímpico)

12 de outubro: 11h – Praça da Riqueza (bairro Prosperidade)

20 de novembro: 11h – Parque Linear Kennedy – Rei Pelé (bairro Olímpico)

7 de dezembro: 11h – Parque Província de Treviso (bairro Fundação)

As aulas serão conduzidas por Paulo Cesar Ribeiro e Samila Zambetti, profissionais capoeiristas da Secretaria de Cultura. O conteúdo inclui aquecimento, alongamento, demonstrações de movimentos básicos, explicações histórico-culturais, vivência musical e a tradicional roda de capoeira.

O projeto tem como objetivo fomentar, difundir e valorizar a capoeira como patrimônio cultural imaterial brasileiro, estimular o respeito à diversidade, incentivar hábitos saudáveis e promover a convivência comunitária. Reconhecida pelo IPHAN como bem cultural desde 2008, a roda de capoeira também recebeu, em 2014, o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).

Trajetória dos mestres

Paulo Cesar Ribeiro, contramestre de capoeira desde 2010, também atua como brincante de maracatu. Vice-campeão em torneios paulistas, brasileiros e mundiais, já representou São Caetano nos Jogos Regionais e Abertos do Estado. Formado em Educação Física em 2023, ele integra a equipe técnica municipal.

Samila Zambetti é a primeira mestre feminina de capoeira de São Caetano. Formada em Educação Física e doutoranda em Educação, é vice-campeã mundial, pentacampeã brasileira e ex-atleta da equipe municipal.