Rio Grande da Serra intensifica campanha contra a soltura de balões

A Prefeitura de Rio Grande da Serra, por meio da Defesa Civil e em parceria com o P.A.M. Capuava, realizou uma série de ações para alertar a população sobre os riscos e a ilegalidade da soltura de balões. A mobilização, inserida na campanha “Balão, nem sempre cai na mão”, ocorreu em diferentes pontos da cidade, incluindo feiras livres, escolas, estação de trem, igrejas e espaços públicos.



LEIA MAIS: Queda de balões deixou sem luz 5.459 imóveis no Grande ABC

Durante as atividades, foram distribuídos folhetos informativos e realizadas orientações presenciais. Os agentes destacaram que a prática é crime previsto na legislação brasileira e pode provocar incêndios, quedas de energia, acidentes graves e danos ambientais irreversíveis. Casos de balões que atingem áreas de mata ou imóveis foram usados como exemplos para mostrar o potencial de destruição.



Segundo a Defesa Civil, a participação da comunidade é essencial para prevenir ocorrências. “Quando a população entende os riscos e denuncia, conseguimos evitar que situações perigosas aconteçam”, afirmou a coordenação do órgão.



Entenda os riscos



A soltura de balões, mesmo em datas festivas, representa ameaça direta à segurança pública e ao meio ambiente. Um único balão pode percorrer longas distâncias sem controle e, ao cair, iniciar incêndios em vegetações ou áreas urbanas. Além disso, o contato com redes elétricas pode interromper o fornecimento de energia e colocar vidas em risco.



LEIA MAIS: Defesa Civil de Santo André reforça alerta contra incêndios durante estiagem

A campanha também reforça a importância da fiscalização e do cumprimento da lei, lembrando que fabricar, vender, transportar ou soltar balões é passível de punição. Em Rio Grande da Serra, as ações de conscientização são contínuas e integram o plano municipal de proteção ambiental e segurança da população.



A mensagem principal das autoridades é direta: soltar balões não é tradição inofensiva, mas um ato ilegal que ameaça vidas, patrimônios e a natureza.