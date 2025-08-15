DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 15 de Agosto de 2025

Setecidades

Defesa Civil de Santo André reforça alerta contra incêndios durante estiagem

Em caso de ocorrência, a orientação é acionar imediatamente os órgãos de emergência pelos telefones 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros)

Natasha Werneck
15/08/2025 | 15:12
FOTO: André Henriques | DGABC
FOTO: André Henriques | DGABC


Com a chegada do período de estiagem, a Defesa Civil de Santo André emitiu, nesta sexta-feira (15), um alerta à população para reforçar os cuidados e prevenir incêndios florestais. A baixa umidade do ar e a falta de chuvas aumentam significativamente o risco de queimadas, que podem colocar em perigo vidas, propriedades e o meio ambiente.

Entre as principais recomendações estão: não descartar bitucas de cigarro acesas, não soltar balões e evitar qualquer tipo de queimada. Essas ações, mesmo que pareçam inofensivas, podem provocar grandes incêndios e causar danos irreversíveis à fauna e à flora.

Em caso de ocorrência, a orientação é acionar imediatamente os órgãos de emergência pelos telefones 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros). Denúncias sobre práticas irregulares também podem ser feitas pelo número 181.

Segundo o órgão municipal, a prevenção é a melhor forma de combater os incêndios. “Não seja a faísca do próximo incêndio”, reforça a campanha.


