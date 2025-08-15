DGABC
Esportes Titulo Vale o acesso

Mauá FC decide vaga da 'Bezinha' Paulista em Suzano

Decisão será no campo adversário; equipe mauaense precisa vencer

15/08/2025 | 16:30
 O Mauá FC tem, neste sábado (16), o desafio mais importante da sua história recente. O time entra em campo para enfrentar o ECUS, em Suzano, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Uma vitória garante ao clube mauaense o acesso à Série A4 em 2025.

Na primeira partida, realizada no último fim de semana no Estádio Pedro Benedetti, em Mauá, as equipes empataram em 1 a 1. Por ter feito a melhor campanha na competição, o ECUS tem a vantagem de jogar por outro empate. Para o Mauá FC, comandado pelo técnico Thiago Constância, só a vitória interessa.

A preparação durante a semana foi intensa. O elenco treinou fundamentos específicos e simulou situações de pressão para estar pronto para o jogo decisivo. A comissão técnica também reforçou a importância da disciplina tática e do controle emocional, já que o adversário é forte jogando em casa.

O duelo será disputado no Estádio Francisco Marques Figueira, o Suzanão, a partir das 15h. A expectativa é de grande presença da torcida local, já que o clube está fazendo promoção para mobilizar os torcedores.

A outra semifinal será disputada entre Tanabi x Independente. A primeira partida também foi 1 a 1. O Tanabi tem a vantagem do empate.

