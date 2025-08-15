São Caetano recebe R$ 1,4 mi para a saúde

O vereador Professor Jander Lira (PSB) celebra a conquista de mais de R$ 1,4 milhão do governo federal para a saúde de São Caetano, por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Os recursos, articulados junto ao vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT), visam fortalecer o SUS (Sistema Único de Saúde). Entre as ações previstas estão a renovação da frota do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a modernização de UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e a implementação de salas de teleconsulta. “Investir no sistema público de saúde é garantir atendimento de qualidade para toda a população. Uma cidade saudável representa um povo forte e um Brasil independente”, destacou Lira.

BASTIDORES

Zelo

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-foto) acompanhou atentamente ontem a movimentação da PF (Polícia Federal) que afastou temporariamente do cargo, inicialmente por um ano, o prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos). A pelo menos dois interlocutores do Grande ABC, o chefe do Executivo paulista ligou durante o decorrer do dia para recomendar que acompanhassem de perto, fornecendo o auxílio necessário, a sargento Jessica Cormick (Avante), neófita na política que assume o comando da cidade pela 1ª vez.

Agilidade

Poucas horas depois de concluída a operação da PF que afastou Marcelo Lima do comando do Paço, a Wikipédia, enciclopédia virtual, já citava Jessica Cormick como prefeita de São Bernardo, a 20ª ocupante da cadeira desde que o município foi emancipado de Santo André, em 30 de novembro de 1944.

Destino

Minutos antes de entrar no estúdio da DGABC TV, onde seria entrevistada por Mariana Gutierrez no podcast Política em Cena na noite de 30 de julho, Jessica Cormick conversava aninadamente com os jornalistas da casa quando foi questionada sobre os planos na vida pública, especialmente sobre o que iria fazer na eleição de outubro de 2026. “Vou ficar quietinha, aprendendo. Minha meta é ajudar o Marcelo (Lima) a governar para me manter na chapa majoritária em uma eventual reeleição”, respondeu.

Meia-volta

O ministro Luiz Marinho (Trabalho e Emprego) e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), estavam se dirigindo a Santo André na manhã de ontem, onde participariam da assembleia geral ordinária do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, programada para começar às 8h30, quando foram informados, por telefone, de que a agenda estava cancelada em virtude da operação que atingiu Marcelo Lima, que era também o presidente do colegiado.

Grande ABC

Uma das últimas medidas de Marcelo Lima no comando da instituição que congrega as sete cidades da região antes de ser afastado de suas funções públicas pela Justiça, por suposto envolvimento em esquema de corrupção e lavagem de dinheiro público, foi determinar que o nome do colegiado voltasse a ser grafado como Consórcio Intermunicipal do Grande ABC no material de divulgação – a mudança anterior, reduzida à sigla ABC, desagradou à maioria dos prefeitos.

Dicionário Michaelis

Estafeta. (1) Correio a cavalo que levava despachos, cartas ou encomendas de uma estação para a seguinte, onde eram entregues a outro correio. (2) Empregado de empresa postal responsável pela distribuição de cartas, telegramas e outros tipos de correspondência; carteiro, mensageiro.