Na surdina, Jessica Cormick é oficializada como prefeita

Em meio ao afastamento de Marcelo Lima (Podemos) no cargo de prefeito por suspeita de liderar uma organização criminosa na administração pública, a população de São Bernardo foi dormir na noite dessa quinta-feira (14) sem saber, de forma institucional, que Jessica Cormick (Avante) se tornou a segunda mulher a ocupar a cadeira de prefeita na história da cidade. A nova chefe do Executivo passou a governar o quarto município mais populoso do Estado de São Paulo, após o Paço ser notificado pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo).

São Bernardo voltou a ter uma mulher na cadeira de prefeita passados 77 anos, quando a paulistana Tereza Delta administrou a cidade por quase nove meses, em 1947. Entretanto, a segunda prefeita a tomar posse ficou distante do holofote histórico, visto que o governo optou por não comunicar oficialmente a alteração no comando do Paço. Jessica foi oficializada como chefe do Executivo após a Procuradoria da Prefeitura realizar a nomeação, por determinação judicial, sacramentando o afastamento cautelar de Marcelo Lima por um ano, enquanto é investigado.

O prefeito foi alvo da Operação Estafeta, deflagrada pela Polícia Federal na manhã de ontem, a fim de investigar suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro na administração pública. De acordo com o MP-SP (Ministério Público de São Paulo), o prefeito afastado emerge como o eixo articulador e a figura central da organização criminosa, exercendo um papel de influência direta sobre as movimentações financeiras ilícitas. O podemista, obrigado a usar tornozeleira eletrônica, passa a ficar distante das atividades do governo a menos de uma semana do aniversário de 472 anos de São Bernardo.

Agora caberá à Jessica conduzir a vida de mais de 800 mil pessoas e também as festividades de aniversário da cidade, na próxima quarta-feira. Casada e mãe de uma filha adolescente, a nova prefeita ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo em 2005. Na carreira, foi promovida a cabo e, posteriormente, a sargento, ao concluir o Curso de Formação. Atualmente, cursa um MBA em Governança Pública.

Por ora, não houve comunicado da Prefeitura de São Bernardo sobre uma coletiva da prefeita recém-empossada, em decorrência da exposição perante o caso policial que colocou a cidade no noticiário nacional. No meio político, entre secretários e vereadores, o discurso é de prestar apoio, embora os próximos desdobramentos na Praça Samuel Sabatini ainda sejam incertos.