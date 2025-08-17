DGABC
Domingo, 17 de Agosto de 2025

Horóscopo Titulo Horóscopo III

Signos: veja horóscopo deste domingo (17) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

João Bidu detalha como será o dia para estes signos

João Bidu
17/08/2025 | 07:15
ARTE: Agostinho Fratini/DGABC
ARTE: Agostinho Fratini/DGABC


O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo neste domingo (17) e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

O dia promete ser agradável e recheado de sucesso. Esteja receptivo para atrair boas companhias e desfrute de novos contatos. Seja ousado em suas interações com o crush e encontre sintonia no romance. Uma conquista gloriosa te espera!

Cor: AMARELO

Palpite: 21, 57, 18

Domingo relaxante à vista! Recarregue as energias e prepare-se para oportunidades promissoras que podem surgir em empregos extras. Na relação amorosa, a cooperação e busca de interesses comuns serão os destaque. Um dia produtivo mesmo na folga!

Cor: PINK

Palpite: 59, 04, 40

Seu brilho está em alta hoje! Expectativa de sorte financeira e alegria no convívio com os queridos. Destaque em tudo que fizer com estilo criativo e descolado. E na paixão? Use seu charme para atrair quem deseja. 

Cor: DOURADO

Palpite: 19, 37, 57

Prepare-se para um domingo tranquilo, cuidando do lar e aproveitando a companhia dos mais próximos. Busque ajuda se precisar e aproveite o clima carinhoso no ar. No amor, deixe a nostalgia no passado e esteja pronto para um novo capítulo!

Cor: LILÁS

Palpite: 33, 32, 23


