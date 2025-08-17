Signos: veja horóscopo deste domingo (17) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

João Bidu detalha como será o dia para estes signos
O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo neste domingo (17) e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.
O dia promete ser agradável e recheado de sucesso. Esteja receptivo para atrair boas companhias e desfrute de novos contatos. Seja ousado em suas interações com o crush e encontre sintonia no romance. Uma conquista gloriosa te espera!
Cor: AMARELO
Palpite: 21, 57, 18
Domingo relaxante à vista! Recarregue as energias e prepare-se para oportunidades promissoras que podem surgir em empregos extras. Na relação amorosa, a cooperação e busca de interesses comuns serão os destaque. Um dia produtivo mesmo na folga!
Cor: PINK
Palpite: 59, 04, 40
LEIA TAMBÉM:
Veja horóscopo deste domingo (17) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer
Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião deste domingo (17)
Seu brilho está em alta hoje! Expectativa de sorte financeira e alegria no convívio com os queridos. Destaque em tudo que fizer com estilo criativo e descolado. E na paixão? Use seu charme para atrair quem deseja.
Cor: DOURADO
Palpite: 19, 37, 57
Prepare-se para um domingo tranquilo, cuidando do lar e aproveitando a companhia dos mais próximos. Busque ajuda se precisar e aproveite o clima carinhoso no ar. No amor, deixe a nostalgia no passado e esteja pronto para um novo capítulo!
Cor: LILÁS
Palpite: 33, 32, 23
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.