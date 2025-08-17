Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião deste domingo (17)

João Bidu detalha como será o dia para estes signos
O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo neste domingo (17) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.
Domingo favorável! Aproveite o dia para procurar companhia dos seus amigos e talvez até começar uma relação intensa. Na vida amorosa, tudo fica mais animado e seus sonhos podem virar realidade!
Cor: VIOLETA
Palpite: 18, 12, 48
Grande dia para focar na carreira! Aproveite oportunidades e amplie seus ganhos, explorando seus talentos ao máximo. Seu carisma estará em alta, atraindo admiradores.
Cor: ROSA
Palpite: 51, 04, 40
Domingo promissor, libriano! Mudanças sonhadas se tornam mais fáceis e a Lua em Gêmeos garante momentos agradáveis. Atividades e passeios em boa companhia são favorecidos. Excelente dia para ampliar horizontes, fazer amizades e atrair novos contatos! Se está solteiro, prepare-se para conhecer alguém especial.
Cor: CINZA
Palpite: 13, 49, 40
Domingo tranquilo à vista, perfeito para se aprofundar em seus interesses. Aproveite sua intuição afiada para lucrar e tomar decisões informadas em negociações. Nas relações pessoais, a confiança é tudo! Paixões podem ficar mais vibrantes.
Cor: AZUL
Palpite: 45, 48, 03
