Horóscopo Titulo Horóscopo II

Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião deste domingo (17)

João Bidu detalha como será o dia para estes signos

João Bidu
17/08/2025 | 07:00
ARTE: Agostinho Fratini/DGABC
O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo neste domingo (17) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Domingo favorável! Aproveite o dia para procurar companhia dos seus amigos e talvez até começar uma relação intensa. Na vida amorosa, tudo fica mais animado e seus sonhos podem virar realidade! 

Cor: VIOLETA

Palpite: 18, 12, 48

Grande dia para focar na carreira! Aproveite oportunidades e amplie seus ganhos, explorando seus talentos ao máximo. Seu carisma estará em alta, atraindo admiradores. 

Cor: ROSA

Palpite: 51, 04, 40

Domingo promissor, libriano! Mudanças sonhadas se tornam mais fáceis e a Lua em Gêmeos garante momentos agradáveis. Atividades e passeios em boa companhia são favorecidos. Excelente dia para ampliar horizontes, fazer amizades e atrair novos contatos! Se está solteiro, prepare-se para conhecer alguém especial.

Cor: CINZA

Palpite: 13, 49, 40

Domingo tranquilo à vista, perfeito para se aprofundar em seus interesses. Aproveite sua intuição afiada para lucrar e tomar decisões informadas em negociações. Nas relações pessoais, a confiança é tudo! Paixões podem ficar mais vibrantes. 

Cor: AZUL

Palpite: 45, 48, 03


