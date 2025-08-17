Veja horóscopo deste domingo (17) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

João Bidu detalha como será o dia para estes signos
O que os astros reservam para você neste domingo (17)? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.
Domingo animado em vista com a Lua geminiana fortalecendo seu lado extrovertido e sociável. Excelente oportunidade para fortalecer laços com amigos e vizinhos e ótimas ideias para eventos lhe vierem à mente. Não se esqueça do seu amor, pois a lua promete perfeita sintonia no romance.
Cor: AZUL-CLARO
Palpite: 40, 42, 22
Aproveite o domingão tranquilo para explorar seu instinto comercial! As transações estão favorecidas. O sentimento de segurança e estabilidade deve aumentar nos relacionamentos, mas cuidado para não sufocar o amor com excesso de apego. Conexão sem possessividade é a chave do dia!
Cor: PRETO
Palpite: 17, 24, 06
Neste domingo, sua simpatia e comunicação brilham, atraindo pessoas facilmente. Se prepare para muitas notificações e convites para diversão! Caso esteja de olho em alguém, é uma ótima oportunidade para se aproximar e conquistar. No amor, harmonia e proteção são certas.
Cor: AMARELO-OURO
Palpite: 57, 46, 10
Domingo tranquilo, perfeito para relaxar e fazer o que gosta no seu cantinho favorito. Se precisar impulsionar seus ganhos, aproveite este dia para investir nas suas habilidades. Paqueras podem ser lentas, mas o amor brilha no conforto a dois.
Cor: CREME
Palpite: 35, 23, 15
